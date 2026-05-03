Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 cao kỷ lục

Tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chiều nay, trong số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đến thời điểm này, có hơn 1,1 triệu thí sinh đang học lớp 12 (chiếm 95,24%); thí sinh tự do là 57.334 (chiếm 4,76%).

Đáng chú ý, chỉ có hơn 8.000 thí sinh (tương đương 0,67%) đã đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Số lượng này giảm mạnh so với mức 47.000-67.000 em trước đây, do Bộ GD&ĐT bỏ ngoại ngữ là môn thi bắt buộc và không quy đổi từ 4.0 IELTS thành 10 điểm.

Về hình thức đăng ký, phương thức trực tuyến chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 1,1 triệu lượt (98,57%), trong khi chỉ có hơn 17.000 thí sinh (1,43%) lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết con số đăng ký trên đây cao nhất qua các năm.

“Năm nay số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ khá thấp chỉ chiếm khoảng 0,66%. Điều này cũng nằm trong dự báo trước, các em mong muốn đăng ký thi trực tiếp tại kỳ thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học. Đặc biệt năm nay, tỷ lệ đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ cũng tăng cao, gần 350.000 thí sinh”, theo GS.TS Huỳnh Văn Chương.

Từ nay đến hết 17h ngày 5/5, các em vẫn có quyền rà soát lại thông tin, điều chỉnh môn thi cùng các thông tin nếu có sai sót.

Theo lời khuyên của GS.TS Huỳnh Văn Chương, chỉ còn hơn 1 tháng sẽ diễn ra kỳ thi, thí sinh cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ.

“Các em cần bám sát kế hoạch ôn thi của nhà trường, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế mà tập trung ôn tập kỹ hơn", GS Chương chia sẻ.

Theo ông, thí sinh không nên quá lo lắng mà cần tự tin vào kiến thức, năng lực, tránh tự gây áp lực không cần thiết. Các em cũng cần đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để thực hiện đúng và không để xảy ra những sai sót, vi phạm không cần thiết.

Đặc biệt thí sinh lưu ý, năm nay muốn xét tuyển đại học dù bằng phương thức nào, các em cần có tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên.

Điểm mới năm nay dự kiến một số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo như dự thảo nghị định học bổng cho một số ngành học. Đây là cơ hội cho các em đăng ký môn thi phù hợp với tổ hợp các môn vào các ngành ưu thích hoặc có thêm nguồn học bổng.