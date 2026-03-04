Toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội năm 2025

81.000 học sinh đỗ công lập

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới. Theo đó, môn Toán và Ngữ văn không còn nhân hệ số 2, đưa thang điểm xét từ 50 xuống 30. Đây là 1 trong những yếu tố khiến điểm xét tuyển giảm.

Trong số 127.000 học sinh lớp 9 năm học 2024-2025, chỉ có 102.860 em đăng ký dự thi lớp 10. Cùng với gần 1.000 học sinh tuyển bổ sung vào 2 trường THPT mới là Đỗ Mười và Phúc Thịnh, tổng chỉ tiêu công lập của Hà Nội năm ngoái lên xấp xỉ 81.000 học sinh.

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025 của 117 trường công lập tại Hà Nội như sau:

3/4 số trường giảm điểm chuẩn so với năm 2024

Số liệu điểm chuẩn cho thấy, trong 117 trường không chuyên, có 92 trường giảm điểm chuẩn so với năm 2024, chiếm khoảng 80%.

Việc bỏ nhân hệ số 2 với Toán và Ngữ văn, đưa tổng điểm từ 50 về 30 làm trọng số điểm các môn được điều chỉnh, phổ điểm được phân bố lại, đặc biệt ở nhóm trường có tỷ lệ chọi thấp.

Mức giảm thấp nhất là 0,1 điểm/môn (0,3 điểm tổng). Mức giảm sâu nhất là 2,8 điểm/môn (8,4 điểm tổng), thuộc về Trường THPT Thọ Xuân.

Nhiều trường giảm từ 3 điểm tổng trở lên như Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín cũ, Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất cũ), Trường THPT Vạn Xuân, Trường THPT Đa Phúc, Trường THPT Thượng Cát. Một số trường giảm trên 4 điểm tổng như Thạch Bàn, Ứng Hòa A, Phúc Lợi.

Ở chiều ngược lại, có 11 trường tăng điểm chuẩn. Tăng mạnh nhất là Trường THPT Đoàn Kết với mức 2,17 điểm/môn (6,51 điểm tổng). Hai trường nhóm đầu là Việt Đức và Kim Liên tăng khoảng 0,5 điểm so với năm 2024.

Có 13 trường gần như giữ nguyên điểm chuẩn (mức tăng hoặc giảm chỉ xấp xỉ 0,1 điểm).

12 trường dẫn đầu điểm chuẩn, Kim Liên - Yên Hoà top 1

Năm 2025, Trường THPT Kim Liên lần đầu tiên dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 công lập, đồng hạng với Lê Quý Đôn - Hà Đông ở mức 25,5 điểm. Tiếp đó là các trường Phan Đình Phùng, Việt Đức, Yên Hoà.

So với năm 2024, danh sách 12 trường dẫn đầu không xuất hiện nhân tố mới, song thứ hạng có thay đổi. Trường THPT Chu Văn An nhiều năm độc tôn ở vị trí số 1 trở thành trường chuyên. Yên Hoà từ hạng 1 xuống hạng 5, đồng thời phải hạ điểm chuẩn thêm 0,5 điểm để tuyển sinh bổ sung đợt 2 do đợt 1 không đủ chỉ tiêu.

Các vị trí còn lại trong top đứng đầu vẫn là những trường quen thuộc như Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Thị Minh Khai, Thăng Long, Nhân Chính, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa, Trần Phú.

10 trường chỉ hơn 3 điểm/môn là đỗ

Với việc đưa thang điểm về 30 và không nhân hệ số Toán, Văn, nhiều trường có điểm chuẩn ở mức thấp. Có 29 trường lấy điểm từ 15 trở xuống, tức trung bình 5 điểm/môn. Đáng chú ý, 6 trường lấy mức 10 điểm, tương đương 3,3 điểm/môn.

Nhóm trường này chủ yếu thuộc khu vực ngoại thành.

Các trường tuyển sinh tràn tuyến

Sau khi công bố điểm chuẩn, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép một số trường tuyển sinh bổ sung toàn thành phố.

Trường THPT Phúc Lợi được tuyển sinh tràn tuyến đối với học sinh đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển, với mức điểm từ 16,5 trở lên, lấy 103 chỉ tiêu. Kết quả có 112 thí sinh trúng tuyển bổ sung với mức điểm từ 17,75 đến 23,5.

Các trường Minh Quang, Phúc Thịnh và Đỗ Mười cũng được tuyển bổ sung toàn thành phố với mức điểm từ 12 trở lên. Có 32 học sinh trúng tuyển bổ sung vào Minh Quang (Ba Vì) với mức điểm 12,25-15,25; 504 học sinh vào Phúc Thịnh với mức 14,75-23,5 và 484 học sinh vào Đỗ Mười với mức 16,5-23,5.