Năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 200 buổi biểu diễn nghệ thuật cho học sinh

Đây là nội dung trong kế hoạch triển khai Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030”.

Theo đó, trong năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức khoảng 200 buổi biểu diễn nghệ thuật dành cho học sinh tại 25 phường, xã.

Các buổi biểu diễn có thời lượng khoảng 45-60 phút, được tổ chức linh hoạt tại trung tâm văn hóa, nhà hát hoặc ngay trong trường học, bảo đảm không ảnh hưởng đến thời khóa biểu chính khóa.

Cùng với đó, giáo viên và học sinh có năng khiếu sẽ được lựa chọn tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để hình thành các câu lạc bộ nghệ thuật học đường trong nhà trường.

Hình ảnh trong vở nhạc kịch Giấc mơ Chí phèo, chuyển thể từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao (Ảnh: BTC).

Các câu lạc bộ này được kỳ vọng trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ học đường, đưa giáo viên và học sinh tham gia vào các vở diễn chuyên nghiệp với vai trò diễn viên.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ chủ trì, hướng dẫn các trường thành lập câu lạc bộ và đào tạo giáo viên, học sinh.

Nội dung đào tạo tập trung vào kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu, hướng dẫn sử dụng một số nhạc cụ truyền thống, kỹ năng biểu diễn, luyện thanh, kỹ thuật diễn xuất, phương pháp hóa thân nhân vật, kỹ năng xử lý tình huống sân khấu và ngôn ngữ hình thể…

Các nội dung này được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và khả năng tiếp thu của học sinh.

Trong quá trình học tập, giáo viên và học sinh sẽ được thực hành biểu diễn các trích đoạn hoặc vở diễn đã dàn dựng trong khuôn khổ đề án. Những tiết mục đạt yêu cầu có thể được lựa chọn công diễn.

Sau mỗi khóa đào tạo, các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất phương án triển khai cho các năm tiếp theo.

Để triển khai đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học và chính quyền địa phương tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của chương trình tới giáo viên, học sinh và phụ huynh; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn và giao lưu nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Theo kế hoạch, 25 phường, xã được lựa chọn thí điểm đề án gồm: Yên Lãng, Tiến Thắng, Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Lộc, Đông Anh, Bồ Đề, Việt Hưng, Phù Đổng, Phúc Lợi, Long Biên, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Liên Minh, ÔDiên.

Tổng số trường tham gia là 353 trường thuộc các cấp tiểu học, THCS và THPT.