Cựu học sinh trường chuyên ở TPHCM giành giải thưởng danh giá thế giới

Thông tin này được TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), chia sẻ về cựu học sinh của trường - TS Hoàng Trọng Nghĩa - người vừa nhận Giải thưởng CAREER của National Science Foundation (NSF) trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo TS Trần Nam Dũng, GS Partha Pratim Pande, Hiệu trưởng Trường Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Washington State (Washington State University), đã gửi email báo tin và chúc mừng TS Hoàng Trọng Nghĩa khi anh được trao giải.

Trong thư, GS Partha Pratim Pande viết: “TS Nghĩa, xin chúc mừng nồng nhiệt. Thành tựu của bạn khiến tất cả chúng tôi vô cùng tự hào”.

TS Hoàng Trọng Nghĩa (Ảnh: PTNK).

TS Hoàng Trọng Nghĩa, sinh năm 1987, là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Sau đó, anh tốt nghiệp hệ cử nhân tài năng ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc đại học này.

Anh cũng từng có thời gian làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Anh nhận bằng tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - một cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại châu Á.

Sau đó, anh tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Massachusetts Institute of Technology, đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu tại MIT-IBM Watson AI Lab và Amazon Web Services AI Labs.

Từ năm 2023, TS Hoàng Trọng Nghĩa làm việc tại Washington State University, nơi anh xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Các công trình nghiên cứu của anh tập trung vào những vấn đề nền tảng của học máy hiện đại. Một trong những hướng nghiên cứu chính là phát triển các mô hình AI có khả năng đánh giá mức độ chắc chắn của dự đoán (uncertainty-aware machine learning), nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống trong các môi trường dữ liệu không hoàn hảo hoặc có rủi ro cao.

Bên cạnh đó, anh nghiên cứu về federated learning - phương pháp cho phép huấn luyện mô hình từ dữ liệu phân tán mà không cần tập trung dữ liệu về một nơi, phù hợp với các lĩnh vực như dữ liệu y tế, dữ liệu cá nhân và các thiết bị kết nối Internet.

Trong lĩnh vực tối ưu hóa, TS Hoàng Trọng Nghĩa có đóng góp liên quan đến các phương pháp black-box optimization, được sử dụng trong những hệ thống phức tạp mà không thể mô tả đầy đủ bằng mô hình toán học. Các ứng dụng của hướng nghiên cứu này bao gồm thiết kế vật liệu, tối ưu vi mạch và các hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Ngoài ra, anh cũng tham gia nghiên cứu ứng dụng AI trong khoa học y sinh, bao gồm dự đoán tương tác thuốc và phân tích dữ liệu sinh học.

Được biết, trong hệ thống khoa học của Hoa Kỳ, NSF CAREER Award là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà khoa học trẻ.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu nghiên cứu đã đạt được mà còn đi kèm khoản tài trợ khoảng 600.000 USD (gần 16 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ phát triển các hướng nghiên cứu trong tương lai.

Việc một nhà khoa học Việt nhận Giải thưởng NSF CAREER trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được xem là sự ghi nhận sự tham gia của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong các hoạt động khoa học quốc tế.