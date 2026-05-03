Hàng loạt trường sư phạm bỏ xét khối A00, C00 với ngành Sư phạm tiểu học

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ xét duy nhất 1 tổ hợp cho ngành Giáo dục tiểu học là D01 (toán, văn, tiếng Anh). Môn toán và ngữ văn cũng là hai môn cốt lõi trong việc xét đầu vào ngành Sư phạm tiểu học tại nhiều trường đại học sư phạm trên cả nước.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết tổ hợp gốc xét tuyển cho Giáo dục tiểu học là D01.

Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, Giáo dục tiểu học xét 2 tổ hợp là D01 và C03 (văn, toán, lịch sử).

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xét 3 tổ hợp cho Giáo dục tiểu học là D01, C03 và C01 (toán, văn, vật lý).

Trường Đại học Sư phạm Huế xét 4 tổ hợp là B03 (toán, sinh, ngữ văn), C03 (văn, toán, lịch sử), C04 (văn, toán, địa lý) và D01 (toán, văn, tiếng Anh).

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét 5 tổ hợp gồm: D01, C03, C04, X02 (toán, văn, tin học) và X03 (toán, văn, công nghệ công nghiệp).

Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn lấy ngữ văn và tiếng Anh là môn cốt lõi. Cả 6 tổ hợp xét tuyển vào ngành Giáo dục tiểu học đều có 2 môn này gồm: văn, tiếng Anh, toán; văn, tiếng Anh, vật lý; văn, tiếng Anh, hoá học; văn, tiếng Anh, sinh học; văn, tiếng Anh, lịch sử; văn, tiếng Anh, địa lý.

Như vậy, 2 tổ hợp truyền thống là A00 (toán, lý, hoá) và C00 (văn, sử, địa) hoàn toàn bị loại bỏ ra khỏi danh mục xét tuyển ngành Sư phạm tiểu học của các trường đại học sư phạm nói trên.

Năm 2025 trở về trước, ngành Sư phạm tiểu học vẫn xét tuyển hai tổ hợp này.

Không riêng với ngành Sư phạm tiểu học, kỳ tuyển sinh năm 2026 ghi nhận hàng loạt trường đại học tổ hợp A00, C00.

15/30 ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ không xét tuyển tổ hợp C00, trong đó có nhiều “hot” như: Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học…

Tất cả 23 trường quân đội năm nay cũng không xét tuyển tổ hợp C00, thay vào đó là các tổ hợp có cả môn toán và ngữ văn như C01, C03, C04, D01…

Trường Đại học Luật TPHCM không sử dụng tổ hợp C00 và A00 trong xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thay vào đó, nhà trường xây dựng các tổ hợp mới với hai môn bắt buộc là văn và tiếng Anh đối với nhóm ngành luật, ngôn ngữ Anh, hoặc toán và tiếng Anh đối với các ngành còn lại.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cũng dự kiến không xét A00 và C00 ở hầu hết các ngành đào tạo. Môn cốt lõi để xét tuyển đầu vào của trường là toán và ngữ văn.