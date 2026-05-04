Á khôi lên tiếng về màn hát tiếng Anh trong lễ tốt nghiệp gây bão mạng

Những ngày qua, bài phát biểu của Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 Nguyễn Viết Hoài Nam, sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing trong lễ tốt nghiệp thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Á khôi Nguyễn Viết Hoài Nam phát biểu trong lễ tốt nghiệp (Ảnh cắt từ clip).

Đặc biệt, phần catwalk và thể hiện ca khúc “Unstoppable” gây tranh luận khi một số ý kiến cho rằng màn trình diễn chưa phù hợp với không khí buổi lễ, đồng thời giọng hát của cô bị nhận xét là “thổi bay” bản gốc.

Hoài Nam cho biết bản thân mình hát không hay, tuy nhiên cô vẫn quyết định thể hiện “Unstoppable” vì đây là ca khúc cô từng hát trong ngày đầu tiên bước vào giảng đường. Với cô, bài hát mang ý nghĩa về sự nỗ lực không ngừng và việc hát lại trong lễ tốt nghiệp là để khép lại hành trình sinh viên một cách trọn vẹn.

Tân cử nhân trải lòng, cô rất vinh dự và cả bất ngờ khi được nhà trường lựa chọn đại diện phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Nội dung bài phát biểu được xây dựng dựa trên khung do nhà trường định hướng và đã được duyệt trước.

Phần catwalk là một món quà bất ngờ mà thầy đạo diễn dành tặng cho cô như một cách kết thúc chặng hành trình theo học tại trường. Song cô cũng cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể hoàn thành bài phát biểu trọn vẹn nhất.

Sau sự việc, Hoài Nam nhìn nhận bài phát biểu của mình còn khá dài, một phần do thói quen hay nói dài của cô. Cô cho rằng đây là điểm bản thân cần cải thiện, cần rút gọn nội dung khi phát biểu để phù hợp hơn với hoàn cảnh.

Trước câu hỏi về việc có gỡ clip hay không, Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 trải lòng đây là kỷ niệm của mình nên cô sẽ giữ lại. Bởi mục đích ban đầu của cô khi đăng clip lên là muốn lan toả đến mọi người phần tri ân, cảm ơn đến gia đình, bố mẹ đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua.

Hoài Nam và mẹ tại lễ tốt nghiệp đại học (Ảnh: NVCC).

Cô cũng chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp. Trước buổi lễ, cô đã thuê chuyên viên trang điểm để mẹ có diện mạo thật xinh đẹp. “Hơn 40 năm cưới vợ, giờ mới thấy vợ đẹp vậy”, bố cô xúc động nhận xét.

Dù dự định chụp nhiều ảnh đẹp cùng mẹ trên sân khấu, nhưng vì quá xúc động, mẹ cô đã bật khóc và đưa tay lau mất lớp trang điểm. Dẫu vậy, hai mẹ con vẫn kịp lưu giữ nhiều khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày đặc biệt.

Được biết, Nguyễn Viết Hoài Nam tốt nghiệp loại giỏi, đạt kết quả rèn luyện xuất sắc tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Á khôi Nguyễn Viết Hoài Nam (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Trước đó, cô từng đại diện tỉnh Quảng Nam (cũ) tham gia Diễn đàn Trẻ em cấp quốc gia năm 2018, đạt nhiều giải thưởng học thuật như giải Nhất “Thuyết trình Văn học” (2019), giải Nhất “Văn học - Học văn” (2022) cấp tỉnh.

Gần đây, cô cũng là một trong 200 thanh niên Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ - nghiên cứu, học tập” tại Trung Quốc năm 2025.