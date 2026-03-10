Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập

Theo kế hoạch tuyển sinh THPT dự kiến của Hà Nội, thành phố bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 công lập theo khu vực, đồng thời bỏ yêu cầu về hộ khẩu. Học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội là đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Mỗi học sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT nhưng không ràng buộc khu vực.

Hiện Hà Nội chưa có kế hoạch chính thức. So với năm 2025, kỳ thi vào lớp 10 năm nay dự kiến sẽ có nhiều thay đổi quan trọng như thời gian thi, bỏ khu vực tuyển sinh, điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng, chỉ tiêu…

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Phản ánh trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, một trong những mối quan tâm lớn nhất của phụ huynh, học sinh hiện tại là phân tuyến tuyển sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ quận huyện. Điều này tác động trực tiếp tới việc chọn trường, đăng ký nguyện vọng của học sinh.

Trong số 34 tỉnh thành mới sau sắp xếp, sáp nhập, hiện 15 tỉnh thành đã công bố lịch thi lớp 10.

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức sớm vào ngày 11-12/6, nhiều tỉnh thành phải đẩy lịch thi lớp 10 lên cuối tháng 5, đầu tháng 6. Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề xuất cho học sinh thi vào 1-2/6, sớm hơn 1 tuần so với năm 2025.

Có 3 tỉnh chọn thi vào đầu tháng 7 là Quảng Ninh, Lâm Đồng và Vĩnh Long (xét tuyển hệ thường, thi hệ chuyên).