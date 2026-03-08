Phụ huynh Hà Nội rối bời vì thiếu thông tin khu vực tuyển sinh lớp 10

Chị Nguyễn Thanh Ngân có con đang học lớp 9 một trường THCS trên địa bàn phường Đống Đa, Hà Nội. Nhà chị tạm trú tại phường này nhưng hộ khẩu của gia đình lại ở phường Từ Liêm, thuộc quận Nam Từ Liêm cũ.

Nếu theo phân tuyến tuyển sinh truyền thống, con chỉ phải đăng ký nguyện vọng 1, 2 ở khu vực tuyển sinh số 7 gồm địa bàn các quận huyện cũ: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng.

Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái, toàn quốc xoá bỏ cấp huyện, chỉ còn cấp xã. Điều này dẫn đến việc khu vực tuyển sinh sẽ thay đổi.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Chị Ngân nhiều lần định chuyển hộ khẩu của gia đình về nơi tạm trú nhưng chưa thực hiện. Giờ chị rối bời vì không biết con mình sẽ được đăng ký ở khu vực nào.

Ít tuần trước, chị đọc thông tin lan truyền trên mạng về việc Hà Nội sẽ bỏ khu vực tuyển sinh. Vì thế tôi hy vọng con sẽ được đăng ký các trường gần nơi ở hiện tại như Thăng Long, Kim Liên, Lê Quý Đôn.

"Nhưng không có gì là chắc chắn cả. Gia đình tôi vẫn phải chuẩn bị cho phương án con về Từ Liêm học, xa nhà cả 12-13km”, chị Ngân lo lắng.

Chị Trần Phương Mai (phường Tây Mỗ, Hà Nội) cũng có nỗi lo tương tự. Nhà chị Mai ở giáp ranh 2 quận cũ là Nam Từ Liêm và Hà Đông. Theo khu vực tuyển sinh cũ, con chị Mai sẽ đăng ký ở khu vực số 7, trong đó có trường top đầu thành phố là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Đây cũng là mục tiêu nguyện vọng 1 mà chị Mai đặt ra cho con.

Song, chị Mai sợ rằng nếu Hà Nội thay đổi khu vực tuyển sinh, nơi chị ở sẽ bị gộp với các phường thuộc quận Hà Đông cũ. Điều này sẽ khiến con chị mất cơ hội đăng ký vào trường Minh Khai.

Theo phụ huynh, với một năm có nhiều thay đổi về hành chính, thành phố nên công bố sớm thông tin để phụ huynh, học sinh có sự chuẩn bị, tính toán thấu đáo các nguyện vọng trường lớp.

"Giờ này mọi năm, hầu như gia đình nào cũng đã chốt xong nguyện vọng cho con, chỉ chờ ngày đăng ký. Nhưng năm nay, thậm chí chúng tôi không biết con mình sẽ được đăng ký vào học ở những trường nào”, chị Mai bày tỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

Nhiều phụ huynh chung mối bận tâm với chị Ngân, chị Mai khi không biết Hà Nội chủ trương tuyển sinh theo cách thức nào: gộp nhóm các phường, xã có địa giới hành chính gần nhau để tổ chức thành các khu vực tuyển sinh mới hay phân tuyến tuyển sinh dựa trên vị trí cư trú thực tế, tính toán khoảng cách từ nhà đến trường theo bản đồ GIS (hệ thống thông tin địa lý).

Một câu hỏi khác là liệu Hà Nội có làm giống như TPHCM, cho phép thí sinh đăng ký tự do vào bất kỳ trường học nào trên địa bàn thành phố.

Các năm trước đây, Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 là các nhóm quận, huyện có địa giới hành chính gần nhau. Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực nào thì đăng ký nguyện vọng vào các trường thuộc khu vực đó.

Cụ thể, thí sinh đăng ký 2-3 nguyện vọng bắt buộc phải tuân thủ giới hạn về khu vực tuyển sinh. Trường hợp chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất, thí sinh không bị khống chế khu vực.

12 khu vực tuyển sinh truyền thống của Hà Nội

Một nguồn tin cho biết Hà Nội dự kiến sẽ không tuyển sinh theo 12 khu vực truyền thống từ năm 2026. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về khu vực tuyển sinh vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp trước khi thành phố phê duyệt.