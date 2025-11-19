Phụ huynh Hà Nội mong được thi lớp 10 sớm

Học sinh lớp 9 phải “nhường” anh chị lớp 12 thi trước?

Thông tin kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội dự kiến diễn ra cuối tháng 6 khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Những năm trước đây, kỳ thi thường tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6. Sở dĩ có sự thay đổi là do Bộ GD&ĐT đẩy lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sớm hơn 2 tuần.

Chị Trần Hạnh Mai lo lắng cho cậu con trai đang học lớp 9 của mình. Nếu Sở GD&ĐT Hà Nội chốt lịch thi này, con trai chị sẽ phải “cày” đề, ôn luyện thêm 2-3 tuần nữa. Cũng có nghĩa cả nhà phải kéo dài thêm thời gian vất vả chăm lo cho sĩ tử trước kỳ thi khắc nghiệt.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

“Các con đã ôn thi cả năm rồi. Thêm vài tuần ôn tập nữa chỉ dẫn đến mệt mỏi, xuống sức và kéo dài tâm lý lo lắng, căng thẳng.

Hơn nữa, thời tiết Hà Nội từ giữa đến cuối tháng 6 bắt đầu mưa bão nhiều lẫn nắng nóng đỉnh điểm. Các con phải đi học trong thời tiết đó dễ ốm, mệt, sa sút cả thể chất lẫn tinh thần”, chị Mai bày tỏ.

Theo lời chị Mai, hầu hết phụ huynh lớp con chị đều muốn lịch thi được đẩy lên sớm hơn. Lý tưởng nhất là cuối tháng 5.

Cùng quan điểm, chị Ngô Thị Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định: “Các năm trước đây, thời điểm kết thúc năm học là các con đã hoàn tất chương trình ôn tập. Bạn nào chăm chỉ học hành thì luôn sẵn sàng. Bạn nào không chăm chỉ thì dù có ôn thêm 2-3 tuần nữa cũng khó có kết quả, thậm chí kiến thức còn rơi rụng bớt đi.

Trong khi đó, các con còn chưa thi thì bố mẹ còn tốn kém chi phí học hành. Áp lực tâm lý của phụ huynh cũng không kém gì áp lực của sĩ tử”.

Là một phụ huynh có con đang học lớp 9, chị Nguyễn Thị Hà (Kim Liên, Hà Nội) mang tâm trạng tương tự.

Điều chị Hà băn khoăn nhất là tại sao Bộ GD&ĐT quyết định cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp sớm để giảm áp lực, tốn kém nhưng Sở GD&ĐT lại để học sinh lớp 9 thi muộn.

“Tôi đọc báo, thấy Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói rằng cần thi tốt nghiệp sớm hơn nửa tháng để tránh việc học sinh cả năm không học hành tập trung, đến gần kỳ thi mới thức trắng đêm ôn luyện, hại sức khoẻ, tốn kém thêm tiền của của cha mẹ.

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Việc ôn tập kéo dài cả tháng sau khi tốt nghiệp rất mệt mỏi. Nhưng vì đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT mà phải đẩy muộn lịch thi lớp 10 thì vô nghĩa.

Các con lớp 9 nhỏ tuổi hơn, lẽ ra cần được ưu tiên hơn, nhưng lại phải “nhường” anh chị thi trước. Không lẽ thí sinh lớp 12 cần được giảm áp lực còn thí sinh lớp 9 thì không?”, chị Hà thắc mắc.

Thi lớp 10 vào cuối tháng 6, thầy cô mất nghỉ hè

Liên quan đến việc điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, TS Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) - cho biết, bà hiểu và chia sẻ với chủ trương này của Thành phố và Sở GD&ĐT.

Việc lùi lịch thi giúp tách bạch rõ ràng hai giai đoạn: Giai đoạn hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp (cuối tháng 5) và giai đoạn ôn thi chuyển cấp (tháng 6).

Theo bà, điều này tạo ra một "khoảng đệm" cần thiết, giúp học sinh giảm áp lực phải làm nhiều việc cùng lúc. Các em cũng có thêm thời gian để hệ thống hóa kiến thức, chuyển từ "học nhồi" sang "học sâu".

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Về mặt quản lý, điều này cũng giúp công tác rà soát hồ sơ, dữ liệu thí sinh của các trường và Sở được kỹ lưỡng, chính xác hơn.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Ngọc Anh cũng nhìn nhận về những thách thức phải đối mặt.

“Là người quản lý trực tiếp, chúng tôi cũng nhìn thấy rõ những thách thức không nhỏ như yếu tố thời tiết, tâm lý học sinh và áp lực của giáo viên.

Cuối tháng 6 là thời điểm Hà Nội nắng nóng cực điểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thí sinh. Thêm vào đó, việc kéo dài thời gian chờ đợi dễ gây tâm lý mệt mỏi, "đuối sức" hoặc bão hòa kiến thức nếu không có kế hoạch ôn tập khoa học.

Đối với giáo viên, tháng 6 là thời gian được nghỉ hè để tái tạo sức lao động, nhưng với lịch thi mới, các thầy cô phải tiếp tục đồng hành, "gồng mình" duy trì động lực không chỉ cho học sinh mà cho cả chính mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công phân tích.

Bà Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Nhật Tân - có chung góc nhìn. Theo bà Hà, mặc dù việc thi muộn không ảnh hưởng tới kế hoạch giảng dạy của nhà trường, nhưng áp lực tâm lý kéo dài với học sinh là có thể trông thấy được.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng bị tác động rất lớn. Nếu thi lớp 10 vào cuối tháng 6, thầy cô sẽ không còn nghỉ hè. Bởi ngay sau đó là các lịch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và chuẩn bị cho năm học mới.