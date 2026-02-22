Nhiều cách hiểu về định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT “chốt" con số cuối cùng

Thầy và trò Trường THCS Trương Minh Bạch, Tây Ninh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Câu chuyện về định mức tiết dạy và tiền lương vượt giờ luôn là chủ đề "nóng" tại các hội đồng sư phạm.

Gần đây, câu hỏi của bà Nguyễn Mộng Thanh Tuyền (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý khi liên quan trực tiếp đến cách tính số tiết dạy trong năm học theo quy định mới.

Theo phản ánh, bà Tuyền cho biết quy định hiện hành theo Thông tư số 05/2025 nêu giáo viên THCS phải dạy 19 tiết/tuần. Tuy nhiên, bà đặt ra hàng loạt câu hỏi thực tế quy định này có áp dụng cho năm học 2024-2025 hay không?

Mặt khác, tổng số tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông của năm học là 37 tuần, bao gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng.

Điều này dẫn đến hai cách hiểu khác nhau về tính định mức. Cách 1 là tính trên 35 tuần thực dạy, tổng định mức là 665 tiết/năm. Cách 2 là tính trên tổng 37 tuần của năm học, tổng định mức lên tới 703 tiết/năm.

Từ đó, bà đặt vấn đề giáo viên dạy vượt quá bao nhiêu tiết mới được tính lương dạy thêm giờ?

Đây cũng là những thắc mắc phổ biến của nhiều thầy cô khi các quy định mới bắt đầu có hiệu lực.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo đó, kể từ ngày 22/4/2025, tổng số tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông của năm học là 37 tuần, bao gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng.

Số tuần giảng dạy để tính định mức tiết dạy trong 1 năm học là số tuần giảng dạy các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục, không bao gồm số tuần dự phòng. Vì vậy, số tuần giảng dạy để tính định mức tiết dạy trong năm học 2024-2025 là 35 tuần.

Như vậy, dù khung kế hoạch năm học là 37 tuần, nhưng để tính định mức tiết dạy, các cơ sở giáo dục chỉ được căn cứ trên 35 tuần thực dạy.

Theo nguyên tắc này, khi giáo viên thực hiện giảng dạy vượt quá con số 665 tiết/năm, các tiết dạy thừa được ghi nhận để tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.