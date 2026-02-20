3 tân giáo sư đặc biệt nhất nước

Trong danh sách các tân giáo sư được bổ nhiệm có 3 gương mặt đặc biệt, gồm: giáo sư giàu nhất Việt Nam, giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam và nữ giáo sư trẻ nhất, đồng thời là nữ giáo sư duy nhất của một ngành học trong năm 2025.

Giáo sư giàu nhất Việt Nam

Ông Hồ Xuân Năng, giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, mang đến một màu sắc đặc biệt trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư, không chỉ riêng năm 2025 mà có thể nói là hiếm thấy từ trước đến nay.

GS.TS Hồ Xuân Năng được biết đến là giáo sư giàu nhất Việt Nam (Ảnh: Đại học Phenikaa).

Không chỉ sở hữu bề dày thành tích học thuật với nhiều bài báo và công trình nghiên cứu khoa học, ông còn được biết đến là giáo sư giàu nhất Việt Nam khi nằm trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, với khối tài sản gần 9.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024.

Tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, GS.TS Hồ Xuân Năng khẳng định việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư không chỉ là sự ghi nhận thành tựu cá nhân mà còn là sự củng cố đội ngũ để cơ sở giáo dục đại học thực hiện đồng thời ba sứ mệnh: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo ra các giá trị khoa học - công nghệ mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm đóng góp thiết thực cho xã hội.

Ông Hồ Xuân Năng (SN 1964 tại Ninh Bình, tỉnh Nam Định cũ). Năm 1986, ông tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) ngành Động cơ đốt trong.

Năm 1992, khi mới 28 tuổi, ông được cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2022, ngành Động lực.

Đến nay, ông đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo thuộc danh mục Scopus; đồng thời là tác giả chính của 22 bài báo quốc tế uy tín sau khi được công nhận phó giáo sư.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, ông từng giữ nhiều vị trí như Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicostone; Giám đốc Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone.

Từ tháng 6/2014, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Vicostone, đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa. Được gọi là “ông trùm” trong ngành đá ốp lát tại Việt Nam, ông nổi tiếng từ năm 2014 với thương vụ thâu tóm giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) và Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025

GS.TS Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM, là ứng viên giáo sư ngành Kinh tế trẻ nhất cả nước năm 2025. Ông từng là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016. Ông sinh năm 1986 tại Đà Nẵng (trước đây thuộc Quảng Nam).

Năm 2008, ông nhận bằng đại học ngành Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Năm 2011 và 2012, ông lần lượt nhận hai bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương và ngành Luật kinh tế và quản lý của Trường Đại học Lille 2 (Cộng hòa Pháp). Năm 2017, ông nhận bằng tiến sĩ của Trường Đại học Lille 2.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 Trần Quốc Trung (Ảnh: FTU).

Ông được Trường Đại học Ngoại thương tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp năm 2008 và gắn bó với trường đến nay, trải qua các vị trí như giảng viên, Phó trưởng bộ môn, Trưởng bộ môn.

Tháng 4/2020, TS Nguyễn Quốc Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM khi mới 34 tuổi. Cũng trong năm 2020, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế.

Đến nay, PGS.TS Trần Quốc Trung đã công bố 76 bài báo khoa học, trong đó có 35 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, 40 bài đăng trên các tạp chí trong nước và 1 bài đăng trên tạp chí quốc tế xuất bản trực tuyến.

Ông cho biết từ khi ra trường đến nay đã tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Ông cũng được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh) công nhận đạt chuẩn giảng dạy trong các chương trình liên kết quốc tế.

Trong các năm 2023 và 2024, ông hướng dẫn các nhóm sinh viên đạt nhiều thành tích như giải nhì cấp Bộ giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học” và hai giải nhất cấp trường cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Nữ giáo sư trẻ nhất nước và duy nhất ngành Vật lý năm 2025

GS.TS Trần Thị Thanh Vân là nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025, đồng thời là nữ giáo sư duy nhất ngành Vật lý được công nhận trong tổng số 71 giáo sư trên toàn quốc.

Bà sinh năm 1980 ở Gia Lai, hiện là Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Bà Trần Thị Thanh Vân, nữ giáo sư trẻ nhất nước và duy nhất ngành Vật lý năm 2025 (Ảnh: HCMUS).

Bà tốt nghiệp cử nhân Vật lý ứng dụng năm 2002 và thạc sĩ Vật lý quang học năm 2006 tại trường này, sau đó sang Pháp học tiến sĩ ngành Quang học - Laser, Vật lý - Hóa học - Khí quyển tại Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1, tốt nghiệp năm 2011.

Đến nay, GS Trần Thị Thanh Vân đã công bố 81 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời tiếp tục là tác giả chính của nhiều công bố sau khi trở thành phó giáo sư. Bà cũng là tác giả của hai cuốn sách chuyên khảo và là biên tập viên điều hành khách mời của tạp chí Ceramics International (thuộc nhóm 25% tạp chí khoa học hàng đầu thế giới).

Hướng nghiên cứu chính của bà tập trung vào vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm, vật liệu y sinh và vật liệu nano chức năng, với các ứng dụng trong quang điện tử, bảo mật chống hàng giả, nha khoa, dẫn thuốc, cảm biến và năng lượng.

Bà cũng đạt nhiều danh hiệu như Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành Đoàn TPHCM, chiến sĩ thi đua nhiều năm và gương điển hình tiên tiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.