Hà Nội chốt mức thu tiền học ngoài giờ chính khóa

Nghị quyết mới này được xây dựng nhằm thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, nhằm đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với các văn bản quy định mới của Trung ương liên quan đến chính sách học phí, dạy thêm học thêm và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Theo đó, Hà Nội giữ nguyên danh mục và mức trần của hầu hết các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong quy định hiện hành.

Cụ thể, các mức trần dịch vụ chăm sóc bán trú giữ nguyên 235.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú đối với cấp mầm non là 200.000 đồng/học sinh/năm học, đối với cấp tiểu học, THCS là 133.000 đồng/học sinh/năm học.

Học sinh Hà Nội tại kỳ thi lớp 10 công lập (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối với dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, mức trần cũng được giữ nguyên là 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy. Tuy nhiên, Nghị quyết nêu rõ phạm vi là những hoạt động không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng học 2 buổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thành phố loại bỏ danh mục thu đối với dịch vụ bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa và hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với cấp tiểu học. Đối với cấp THCS, THPT, các dịch vụ này cũng phải đảm bảo không bao gồm nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa.

Điểm thay đổi đáng chú ý trong danh mục thu là việc không còn dịch vụ học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS để thu tiền từ học sinh.

Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định mới về học 2 buổi/ngày, trong đó có Công văn 9179/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, khuyến khích các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa để tổ chức hoạt động này.

Về cơ chế thu - chi, nhà trường căn cứ mức trần của thành phố để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Bên cạnh đó, nhà trường được tự quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính hợp lý và tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời phải tự tính toán và bù đắp thâm hụt nếu có bằng các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Ngân sách nhà nước không cấp bù trong trường hợp dịch vụ có chênh lệch thu nhỏ hơn chi.

Nghị quyết được áp dụng ngay từ năm học 2025-2026, không áp dụng với trường công lập chất lượng cao.