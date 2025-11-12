Học phí mầm non trường tư ở Hà Nội cao nhất 63 triệu đồng/tháng

Số liệu nói trên được thể hiện trong tờ trình của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.

Theo đó, với nhóm trường dân lập, tư thục, mức thu học phí hiện nay có khoảng dao động rất lớn.

Ở bậc mầm non, mức học phí thấp nhất là 550.000 đồng/tháng tại 2 cơ sở mầm non gồm Nắng Ban Mai và Thiên Thần Nhỏ, đều trên địa bàn xã Hoà Phú (thuộc huyện Chương Mỹ cũ).

Mức cao nhất là 63,36 triệu đồng/tháng tại Trường Mầm non Dwight, phường Định Công (quận Hoàng Mai cũ).

Ở bậc tiểu học, học phí dao động từ 2 triệu đồng/tháng đến 78,6 triệu đồng/tháng. Trường thu thấp nhất là Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã An Khánh (huyện Hoài Đức cũ) và cao nhất là Trường Tiểu học Dwight - cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục liên cấp Dwight.

Tương tự, Trường THCS và THPT Dwight giữ các vị trí học phí cao nhất bậc THCS và bậc THPT, lần lượt là 89,15 triệu đồng/tháng và 95,48 triệu đồng/tháng.

Thu học phí thấp nhất ở hai bậc học này là Trường Tiểu học, THCS IVS (xã Thanh Oai) với 2 triệu đồng/tháng và Trường THPT Nguyễn Trực (Quốc Oai) với 500.000 đồng/tháng.

Cấp học Mức học phí thấp nhấp (đv: đồng/tháng) Mức học phí cao nhất (đv: đồng/tháng) Mầm non 550.000 63.360.000 Tiểu học 2.000.000 78.600.000 THCS 2.000.000 89.150.000 THPT 500.000 95.480.000

Hiện UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông dân lập, tư thục ở 2 mức: 155.000 đồng/tháng (áp dụng với trẻ 5 tuổi và học sinh tiểu học, THCS) và 217.000 đồng/tháng (áp dụng với trẻ dưới 5 tuổi và học sinh THPT).

Với mức hỗ trợ này, dự kiến ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 525,8 tỷ đồng cho năm học 2025-2026.

Hà Nội hiện có 2.954 cơ sở giáo dục với xấp xỉ 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh. Nhóm học công lập có gần 2 triệu em, chiếm 87%. Nhóm học dân lập, tư thục có khoảng 318.500 em. Nhóm học giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có khoảng 57.500 học viên.