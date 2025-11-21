Hà Nội dự kiến xây mới hơn 1.200 trường học

Trước quan ngại của cử tri về việc thiếu trường học và áp lực quá tải sĩ số tại nhiều lớp, trường trên địa bàn thủ đô, Hà Nội cho biết đã hoàn tất việc bố trí quỹ đất để xây dựng mới hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trong đó, số trường mầm non dự kiến xây mới là 884, số trường tiểu học dự kiến xây mới là 567. Cấp THCS và THPT dự kiến xây mới 519 và 140 trường. Như vậy, từ nay đến 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội có thể sẽ tăng thêm 1.226 trường phổ thông.

Hiện thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các xã phường rà soát nhu cầu trường học công lập theo địa giới hành chính mới.

Kết quả rà soát này sẽ là căn cứ để đề xuất đầu tư xây dựng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh thủ đô.

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội có 139 dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, xây mới trường học cấp thành phố và 514 dự án cấp huyện. Tổng mức đầu tư vượt 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh nội dung trên, cử tri phường Xuân Đỉnh cũng đề nghị thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học. Một trong số đó là dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Xuân Đỉnh tại khu đô thị Tây Hồ Tây.

Thành phố cho biết dự án trường mầm non Xuân Đỉnh hiện đang triển khai xây thô nhiều hạng mục, trong đó công trình phòng học chính đã xây xong tầng 1, đang tiếp tục thi công các tầng tiếp theo.

Ngoài ra, một dự án nhà trẻ đã được khởi công từ tháng 7 tại Khu Ngoại giao đoàn (phường Xuân Đỉnh). Hai trường tiểu học và 1 trường THCS khác cũng thuộc khu này dự kiến sẽ tiếp tục khởi công trong năm 2025 và hoàn thành vào quý IV/2026.