Từ hôm nay, hai Đại học Quốc gia chính thức do Bộ Giáo dục quản lý

Từ hôm nay (1/9) Nghị định 201/2025/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia ban hành ngày 11/7 chính thức có hiệu lực.

Theo Nghị định, Đại học quốc gia do Bộ GD&ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

Khu giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc (Ảnh: VNU).

Đại học quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành khác và UBND các cấp nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Về nhân sự, Đại học quốc gia báo cáo Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ về quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng, giám đốc, phó giám đốc; trình Bộ GD&ĐT công nhận hội đồng theo quy định.

Về hoạt động đào tạo, Đại học Quốc gia phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới;

Xây dựng Quy chế đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để ban hành theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật có liên quan;

Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo thực hành, chuyên, đặc biệt, năng khiếu, tài năng ở tất cả các trình độ đào tạo nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học và công nghệ; triển khai các chương trình đào tạo đã được thực hiện trong nước ra nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác, liên kết quốc tế phù hợp quy định của pháp luật.

Đại học quốc gia là đơn vị dự toán cấp I được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách; thực hiện quản lý thống nhất việc phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc đại học quốc gia; chịu trách nhiệm về công tác kế toán, quyết toán ngân sách của đại học quốc gia theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành.

Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: VNUHCM).

Đại học quốc gia chịu trách nhiệm giải trình trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, người học và xã hội về hoạt động của đại học quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Cả nước hiện có hai Đại học quốc gia là Đại học Quốc Hà Nội chính thức thành lập năm 1993 và Đại học Quốc gia TPHCM thành lập năm 1995. Tổng quy mô đào tạo của hai Đại học quốc gia khoảng 160.000 sinh viên, trong đó Đại học Quốc gia TPHCM có quy mô đào tạo gần 100.000 sinh viên.

Mới đây, cả hai Đại học Quốc gia có bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2026 của QS.

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng từ nhóm 851-900 lên nhóm 761-770, còn Đại học Quốc gia TPHCM tăng từ nhóm 901-950 lên nhóm 801-850.