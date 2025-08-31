Tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông lên tối thiểu 70%

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu phải có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo.

Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông sẽ nâng lên tối thiểu 70% cho giáo viên và 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng nhân viên trường học sẽ nhận phụ cấp tối thiểu 30%.

Trước đó, dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề trong các cơ sở giáo dục công lập được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến nhân dân hồi tháng 6 quy định mức phụ cấp 30-80% đối với giáo viên mầm non, phổ thông.

Giáo viên làm công tác coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Hải Long).

Mức 30% áp dụng với giáo viên THCS, THPT. Riêng giáo viên THCS, THPT ở các xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ sẽ hưởng phụ cấp 35%.

35% cũng là mức áp dụng với giáo viên tiểu học nói chung. Riêng giáo viên tiểu học dạy ở khu vực đặc biệt nêu trên có phụ cấp 50%.

45% và 60% là 2 mức áp dụng với giáo viên mầm non. Mức cao hơn dành cho giáo viên dạy mầm non ở khu vực đặc biệt.

Giáo viên dạy ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT chuyên, dự bị đại học, trường dành cho học sinh khuyết tật có mức phụ cấp là 70%.

Mức cao nhất 80% dành cho giáo viên tại các xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới.

Như vậy, so với dự thảo Nghị định nói trên, Nghị quyết 71 yêu cầu mức phụ cấp ưu đãi nghề cao hơn nữa cho giáo viên với mức cao nhất đạt 100% lương.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu chi cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó phân bổ chi đầu tư đạt ít nhất 5%, chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3%.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước. Đội ngũ nhà giáo, điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp ở nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu.

Để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ Chính trị xác định phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế, tạo đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới, bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút nguồn lực xã hội cho hiện đại hoá toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.