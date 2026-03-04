Giáo viên mầm non chính thức được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày, từ 4/3

Sau một thời gian dài lấy ý kiến, Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non chính thức được ban hành với nhiều thay đổi theo hướng giảm tải áp lực cho giáo viên.

Nội dung được quan tâm nhất là việc điều chỉnh định mức giờ dạy. Cụ thể, đối với giáo viên dạy lớp học 2 buổi/ngày, định mức giờ dạy trực tiếp trên lớp được giảm từ 6 giờ xuống còn 5 giờ 30 phút/ngày. Riêng giáo viên dạy lớp học 1 buổi/ngày được giữ nguyên định mức 4 giờ/ngày.

Tổng thời gian làm việc của giáo viên mầm non vẫn đảm bảo 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần theo Luật Lao động, nhưng cơ cấu thời gian được phân bổ lại khoa học hơn, bao gồm cả thời gian chuẩn bị bài, đón trả trẻ và các hoạt động chuyên môn khác.

Giáo viên mầm non tại TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Việc giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày là một sự điều chỉnh nhân văn, giúp giáo viên có thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ sổ sách hoặc chuẩn bị đồ dùng dạy học mà không phải mang việc về nhà.

Bên cạnh đó, Thông tư mới lần đầu tiên tính công cho việc trực trưa của giáo viên. Giáo viên tham gia trực trưa, nếu chưa được nhận tiền thù lao, sẽ được quy đổi thành số giờ đứng lớp. Mức quy đổi cụ thể sẽ do hiệu trưởng quyết định dựa trên số lượng trẻ và thời gian trực thực tế, song tối đa là 2 giờ dạy/buổi.

Quy định này giúp công sức của giáo viên được ghi nhận một cách xứng đáng và minh bạch, chấm dứt tình trạng làm thêm không công vào giờ nghỉ trưa lâu nay.

Ngoài việc trực trưa, các nhiệm vụ khác cũng được tính điểm quy đổi như dạy tăng cường tại trường khác hoặc dạy minh họa tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, làm báo cáo viên tập huấn, làm giám khảo các hội thi cấp trường, tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp…

Giáo viên kiêm nhiệm thêm vị trí việc làm khác như Bí thư Đoàn Thanh niên, văn thư, thư viện, hỗ trợ trẻ khuyết tật cũng được giảm 2 giờ làm việc/tuần.

Về chế độ nghỉ thai sản, nếu giáo viên có thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ sinh sẽ được bố trí nghỉ hè trước hoặc sau khi nghỉ thai sản.

Nếu tổng số ngày nghỉ hè còn lại sau khi thời gian thai sản kết thúc ít hơn số ngày nghỉ hàng năm theo quy định, giáo viên sẽ được nghỉ bù thêm. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa hiệu trưởng với giáo viên.

Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành ngày 4/3.