"Gác" bằng đại học, nữ dược sĩ xung phong lên đường nhập ngũ

Nữ dược sĩ vừa tốt nghiệp đại học Nguyễn Khánh Huyền (SN 2002, trú tại thôn Tân Định, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), đã gây bất ngờ khi tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trở thành nữ tân binh duy nhất của xã Vĩnh Linh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trong đợt giao quân năm nay.

Ở tuổi 24, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp, Huyền lại lựa chọn một hướng đi khác. Đối với cô gái trẻ, đây không phải là quyết định nhất thời mà là sự tiếp nối ước mơ ấp ủ từ thuở nhỏ.

Huyền vừa tốt nghiệp ngành Dược học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Huyền từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nữ chiến sĩ công an. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cô lại bén duyên với ngành Y - Dược. Huyền là con thứ hai trong gia đình, anh trai cô cũng đang phục vụ trong quân đội, và em trai út đang học lớp 12.

Đầu năm 2025, sau khi tốt nghiệp ngành Dược học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Huyền đã có những định hướng riêng cho công việc. Thế nhưng, khi hay tin địa phương triển khai công tác tuyển quân, ngọn lửa ước mơ năm nào trong cô lại bùng lên mạnh mẽ. Huyền đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

“Từ nhỏ em đã mong muốn được đứng trong hàng ngũ công an nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nay đã tốt nghiệp đại học, em muốn thử sức trong môi trường kỷ luật, được rèn luyện và trưởng thành hơn. Là thanh niên mà không dám thử thách bản thân sau này sẽ tiếc”, Huyền chia sẻ về quyết định của mình.

Huyền cùng mẹ chuẩn bị tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nhật Anh).

Quyết định của cô gái trẻ ban đầu khiến gia đình không khỏi bất ngờ. Bố mẹ Huyền không giấu được sự lo lắng khi nghĩ đến những ngày tháng con gái đi thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của con, gia đình dần ủng hộ.

“Lâu nay vẫn định hướng cho con tốt nghiệp đại học, tìm một việc làm ổn định, nhưng không ngờ con nhất quyết thử sức khi đăng ký tham gia nghĩa vụ. Thấy Huyền quyết tâm và suy nghĩ chín chắn, gia đình tôn trọng lựa chọn của con”, bà Mai Thị Thu Hằng, mẹ của Huyền, bộc bạch.

Những ngày trước lễ giao nhận quân, trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Định, không khí vừa rộn ràng vừa xen lẫn bịn rịn. Huyền tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Nhiều người đã đến chúc mừng, động viên cô gái trẻ giữ vững tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Em biết môi trường công an sẽ có nhiều thử thách, nhưng đó cũng là cơ hội để em học hỏi, rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng gia đình và mọi người đã tin tưởng”, Huyền tâm sự.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Linh, đợt giao quân năm nay, địa phương có nhiều thanh niên hăng hái lên đường, song Huyền là nữ công dân duy nhất tình nguyện nhập ngũ. Trước khi trúng tuyển, Huyền đã trải qua đầy đủ các bước sơ tuyển, khám sức khỏe theo đúng quy định.

Huyền là nữ tân binh duy nhất của xã Vĩnh Linh lên đường nhập ngũ năm nay (Ảnh: Công an xã Vĩnh Linh).

Ông Nguyễn Thiên Tùng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Linh, đánh giá việc Nguyễn Khánh Huyền tình nguyện nhập ngũ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ.

“Đây là điều rất đáng trân trọng, tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Chúng tôi tin tưởng Huyền sẽ phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, ông Tùng bày tỏ.

Ông Tùng cũng cho hay, trước ngày nhập ngũ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cấp xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên các công dân lên đường nhập ngũ cũng như các công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.