Gia Lai không sáp nhập 3 trường cao đẳng

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Tỉnh này thống nhất giữ nguyên 3 trường cao đẳng, gồm: Cao đẳng Gia Lai, Cao đẳng Y tế Gia Lai và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Các trường phải thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị và mức độ tự chủ.

Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và 2 trường cao đẳng khác sẽ không sáp nhập (Ảnh: Công Sơn).

Đối với lĩnh vực đào tạo Y - Dược, tổ chức lại theo hướng chuyển giao Khoa Y - Dược của Trường Cao đẳng Gia Lai về Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, nhằm hình thành một đầu mối đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trường Cao đẳng Gia Lai và Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai xây dựng phương án chuyển giao Khoa Y - Dược theo chỉ đạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng định hướng; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.