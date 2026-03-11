Toàn cảnh Trường Đại học Bách khoa TPHCM dự kiến di dời ra khỏi nội đô

Thông tin về việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khẳng định đây là chủ trương đã được định hướng từ nhiều năm trước trong quy hoạch phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM.

Trường Đại học Bách khoa cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Với diện tích khoảng 14ha tại số 268 Lý Thường Kiệt, quận 10 (nay là phường Diên Hồng), Trường Đại học Bách khoa là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn nhất cả nước và sở hữu khuôn viên rộng lớn tại TPHCM.

Tổng diện tích khuôn viên trường khoảng 14,2ha, bao gồm hệ thống giảng đường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm, phòng thực hành cùng nhiều xưởng thực hành và nhà tập đa năng phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Hiện tại, trường đang quản lý 11 khoa đào tạo với 41 ngành bậc đại học, 36 ngành bậc thạc sĩ và 32 ngành bậc tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường gồm hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh.

Cơ quan chức năng cho biết việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa khỏi khu vực nội đô không phải là vấn đề mới phát sinh, mà đã được đặt ra từ nhiều năm trước trong quá trình quy hoạch, phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực phía trước cổng Trường Đại học Bách khoa trên đường Lý Thường Kiệt có nhiều ki-ốt đã đóng cửa. Một số người dân bày bán đồ ăn, nước uống và cà phê.

Bên cạnh Trường Đại học Bách khoa, còn có nhiều trường đại học lâu đời khác như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn hay Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Theo định hướng quy hoạch, việc từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn.

Trước đó, ngày 25/2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm thành phố; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo; tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững; đồng thời phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, mọi phương án liên quan đến việc sử dụng khu đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phân công, Sở Tài chính TPHCM chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án; đồng thời phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất tại cơ sở Trường Đại học Bách khoa; cũng chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Vị trí Trường đại học Bách khoa TPHCM - cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (Ảnh: GoogleMaps).