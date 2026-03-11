Động thái mới vụ giáo viên bị "nợ" hơn 38 tỷ đồng

Ngày 11/3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có công văn đề nghị nhiều xã, phường tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ thanh toán tiền dạy thừa giờ còn nợ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 xã, phường chưa thanh toán hơn 38 tỷ đồng tiền dư giờ cho giáo viên.

Nhiều giáo viên tại Đắk Lắk bị "nợ" tiền thừa giờ suốt nhiều năm qua (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Các địa phương được yêu cầu lập hồ sơ, bảng kê số giờ dạy vượt định mức của giáo viên trong từng năm học. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán tiền dạy thừa giờ từ các cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường kiểm tra, thẩm định và tổng hợp đề xuất cấp kinh phí thanh toán cho giáo viên. Quá trình thẩm định hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và đúng quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh này bố trí kinh phí để thanh toán dứt điểm chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên bị tồn đọng nhiều năm qua để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.

Trong công văn phúc đáp, Sở Tài chính nêu rõ quan điểm, việc bố trí kinh phí chi trả tiền dạy thừa giờ của giáo viên tại các xã, phường nằm trong định mức chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (trước sắp xếp).

Căn cứ số lượng biên chế giáo viên được UBND tỉnh Đắk Lắk giao của các huyện, thị xã, thành phố (trước sắp xếp), hàng năm Sở Tài chính đã tính toán và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục cho các địa phương theo đúng quy định.

Để có đầy đủ căn cứ báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với 33 xã, phường ngoài thẩm định hồ sơ, còn cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc cấp huyện (trước sắp xếp) cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chưa bố trí đủ định mức giáo viên khi các trường tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và hàng năm không tham mưu bố trí kinh phí chi trả tiền vượt giờ cho giáo viên.