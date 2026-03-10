Giảng viên Gen Z gây sốt mạng xã hội

Trong bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, thầy giáo có gương mặt rất trẻ, vóc dáng cao lớn và phong cách thời trang thanh lịch. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng nhận ra danh tính của giảng viên. Đó là Ngô Công Lưu (SN 1997), người dẫn chương trình truyền hình Cà phê sáng, Trạm đa sắc, Nhật ký trên khóa Sol của kênh VTV3.

Nam MC kiêm biên tập viên Đài truyền hình quốc gia đồng thời cũng đang giảng dạy tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, phụ trách các học phần liên quan đến lĩnh vực giải trí - sự kiện, truyền thông.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đứng lớp của giảng viên Ngô Công Lưu (Ảnh: FB Anh Khoa).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Ngô Công Lưu cho biết mới làm công việc giảng dạy khoảng 1 năm sau gần 9 năm gắn bó với môi trường truyền hình.

Việc những bức ảnh chụp khoảnh khắc đứng lớp của mình bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nam giảng viên Gen Z khá bất ngờ.

Trước khi bước vào giảng đường với vai trò giảng viên, Lưu từng nghĩ rằng giữa thầy và trò luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Nhưng chỉ sau một thời gian đứng lớp, anh nhận ra khoảng cách ấy không lớn như mình tưởng.

Sinh năm 1997, bản thân anh cũng thuộc thế hệ Gen Z, cùng thế hệ với nhiều sinh viên đang ngồi trong lớp. Từ cách tiếp cận thông tin, cách trò chuyện đến thói quen sử dụng mạng xã hội, giữa thầy và trò có khá nhiều điểm chung.

Ngô Công Lưu (SN 1997) là giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Nam giảng viên cho biết mình cũng sử dụng Facebook, Instagram hay Threads giống như nhiều sinh viên. Khi học trò phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của thầy, anh từng có chút băn khoăn, tự hỏi sinh viên sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh của thầy ngoài lớp học, liệu các bạn có cảm thấy thầy trở nên bớt nghiêm túc hơn không...

Tuy nhiên, dần dần, Lưu biến nỗi ngại ngần đó đó thành lợi thế của chính mình, bởi không ai hiểu sinh viên Gen Z hơn các giảng viên Gen Z.

Giảng viên Gen Z có 9 năm làm truyền hình trước khi đi giảng dạy (Ảnh: NVCC).

Nói về ngoại hình nổi bật, nam giảng viên thẳng thắn, đó là yếu tố khiến sinh viên tỏ ra hào hứng trong những buổi học đầu tiên. Nhưng khi lịch học dày đặc, đặc biệt là vào những tiết cuối ngày, nhiều bạn sẽ cảm thấy uể oải và “ngán ngẩm” khi nhìn thấy thầy, bất chấp ngoại hình của thầy trông như thế nào.

Thỉnh thoảng, trang phục của Lưu cũng trở thành đề tài bàn tán vui của sinh viên giữa giờ. Là người làm truyền hình, quen xuất hiện trước công chúng, Lưu cũng chú ý hơn đến cách ăn mặc khi lên lớp. Anh thường xuyên nhận được những câu hỏi như: “Thầy mua bộ quần áo này ở đâu thế?”.

Dù vậy, sự cởi mở trong giao tiếp không đồng nghĩa với việc buông lỏng kỷ luật. Không ít lần, anh bị sinh viên nhận xét “đẹp trai mà khó tính”. Trong lớp học của Lưu, quy định về giờ giấc được thực hiện rất nghiêm. Nếu tiết học bắt đầu lúc 7h, cửa lớp sẽ đóng lại, sinh viên đến sau 7h sẽ bị tính là đi muộn.

Theo anh, điều này không phải để gây áp lực mà xuất phát từ đặc thù ngành học. “Ngành giải trí - sự kiện rất coi trọng yếu tố thời gian. Nếu ngay từ khi còn là sinh viên mà đã quen với việc trễ giờ thì khi đi làm sẽ rất khó thích nghi”, Lưu nói.

Ngô Công Lưu hiện giảng dạy các bộ môn liên quan liên quan đến lĩnh vực giải trí - sự kiện, truyền thông (Ảnh: NVCC).

Tuy vậy, Lưu cũng hiểu khá rõ trạng thái mệt mỏi của sinh viên khi phải học những tiết đầu buổi sáng hoặc cuối ngày. Vì thế trong lớp, anh thiết kế một khu vực nhỏ gọi vui là "sleep zone" (góc chợp mắt).

Đó là nơi sinh viên có thể nghỉ ngắn khoảng 15-20 phút nếu quá buồn ngủ. Theo Lưu, khi một sinh viên quá mệt, việc cố gắng ngồi nghe giảng cũng khó đạt hiệu quả. Ngủ một chút rồi quay lại học có thể sẽ tiếp thu tốt hơn.

Để giúp sinh viên tỉnh táo và hào hứng trong giờ học, nam giảng viên trẻ thường tìm những điểm chạm bằng cách viện dẫn các xu hướng trên mạng xã hội. Lưu nhận ra, khi không khí lớp học có phần trầm xuống, chỉ cần nhắc đến những chủ đề quen thuộc hay thần tượng của sinh viên là lớp học lại trở nên sôi động. Sinh viên chủ động chia sẻ thêm quan điểm nhiều chiều, từ đó giúp lớp học cởi mở, hiệu quả hơn.

“Với vai trò giảng viên, tôi nghĩ việc đứng lớp cũng có nhiều điểm tương đồng với dẫn chương trình, chỉ khác ở chỗ khán giả của mình là sinh viên. Bên cạnh đó, một buổi học cũng giống như một chương trình truyền hình, cần có phần mở đầu để thu hút sự chú ý, phần nội dung chính và một cái kết để người nghe nhớ lại điều quan trọng nhất”, Lưu bày tỏ.

Song song với giảng dạy, Ngô Công Lưu là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Hiện nay, Ngô Công Lưu là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu của anh tập trung vào mối liên hệ giữa truyền hình và công nghiệp văn hóa.

Trong tương lai, giảng viên Gen Z muốn tiếp tục song song hai công việc: Đứng lớp và dẫn chương trình. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia thêm các hoạt động liên quan đến truyền thông và hình ảnh như chụp ảnh quảng cáo, quay TVC hay các dự án sử dụng giọng nói để mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp.