Phụ huynh ủng hộ Hà Nội cho học sinh không hộ khẩu được thi lớp 10 công lập

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của Hà Nội dự kiến có nhiều thay đổi lớn. Một trong những điểm mới được quan tâm nhất là việc thành phố chủ trương bỏ điều kiện thường trú và bỏ khu vực tuyển sinh.

Theo đó, để được thi vào cấp 3 công lập, học sinh không cần có hộ khẩu Hà Nội như quy định cũ. Đồng thời, học sinh được tự do lựa chọn trường học, không bị không chế, ràng buộc các nguyện vọng theo địa bàn cư trú.

Dù chưa chính thức, kế hoạch này của Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh có con sinh năm 2011 - những sĩ tử của mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Chị Mai Thu Trang (phường Xuân Phương, Hà Nội) gọi đây là một quyết định nhân văn và tiến bộ.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Chị Trang chia sẻ câu chuyện buồn về bạn thân của con trai lớn. 3 năm trước, do bố mẹ của cháu không có hộ khẩu Hà Nội, cháu đã phải về quê thi và học cấp 3.

“Gia đình cháu kinh tế khó khăn, bố mẹ bán rau ở chợ, không có điều kiện cho học tư thục. Học lực khá tốt, nhưng chỉ vì không có tờ giấy thường trú mà cháu phải xa bạn bè, xa bố mẹ, về quê ở với ông bà để học tiếp cấp 3. Tôi nghĩ có không ít trường hợp như vậy ở thủ đô.

Biết thành phố có chủ trương bỏ điều kiện hộ khẩu, tôi rất mừng và cũng ngậm ngùi cho người bạn của con đã không đủ may mắn hưởng chính sách này”, chị Trang xúc động nói.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Huyền (Thanh Trì, Hà Nội) mong thành phố sớm ban hành kế hoạch tuyển sinh để các học sinh ngoại tỉnh đang học THCS ở Hà Nội có thêm tinh thần học tập, ôn luyện chặng nước rút.

“Mặc dù việc cho phép học sinh không có hộ khẩu Hà Nội được thi lớp 10 công lập sẽ làm tăng tỷ lệ cạnh tranh nhưng tôi không lo lắng. Là một người mẹ, tôi mong những người mẹ khác đều được toại nguyện với giấc mơ học tập của con mình”, chị Huyền bày tỏ.

Mùa thi chuyển cấp 2026, học sinh Hà Nội có thể sẽ được đăng ký tự do vào bất kỳ trường nào yêu thích, không giới hạn phạm vi theo nơi cư trú. Điều này sẽ giúp các sĩ tử mở rộng lựa chọn của mình.

Chị Trần Thuý Hạnh (phường Đống Đa, Hà Nội) nhận định, quyết định này về bản chất không làm thay đổi hay xáo trộn việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh đại trà nhưng có ý nghĩa lớn với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng.

Học sinh Hà Nội thi lớp 10 có thể sẽ được đăng ký nguyện vọng tự do, không giới hạn địa bàn tuyển sinh từ năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Các năm trước, quy định chung ràng buộc nguyện vọng 1, 2 theo nơi thường trú, song cho phép thí sinh được đổi khu vực tuyển sinh phù hợp.

Tuy nhiên, thí sinh diện tuyển thẳng lại bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng theo địa chỉ trên hộ khẩu. Chị Nhân cho rằng, điều này không công bằng bởi nhiều em phải từ bỏ quyền tuyển thẳng để thi vào một trường cấp 3 yêu thích nằm ngoài khu vực.

“Tôi mong thành phố sẽ chốt phương án này. Con trai tôi sẽ rất vui khi biết cháu sẽ được dùng quyền tuyển thẳng để vào ngôi trường đúng mục tiêu thay vì phải thi như các bạn”, chị Hạnh chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, chị Ngô Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận định điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có biến động và khó đoán hơn khi thí sinh được đặt nguyện vọng tự do. Tỷ lệ chọi vào những trường nhóm dẫn đầu và giữa sẽ tăng mạnh, thu hút học sinh các xã ngoại thành.

“Tôi và con sẽ phải tính toán cân nhắc kỹ hơn các nguyện vọng 2, 3 để tránh mất cơ hội”, chị Hằng nói.

Hiện Hà Nội chưa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chính thức. Do lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 được tổ chức vào ngày 11-12/6, kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ phải đẩy lên sớm hơn thông lệ vào cuối tháng 5, hoặc muộn hơn vào cuối tháng 6.