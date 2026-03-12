Đề xuất đặc biệt: Một trường tuyển đến 70% học sinh của chính… trường mình

Cụ thể, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, khoảng 70% số học sinh lớp 9 của Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn sẽ được tiếp tục học lên lớp 10 bậc THPT ngay tại trường. 30% chỉ tiêu còn lại sẽ dành để tuyển sinh học sinh từ các trường THCS khác trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đề xuất của nhà trường, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến trình UBND TPHCM xem xét cho phép áp dụng cơ chế tuyển sinh đặc biệt này.

Học sinh THCS ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Đề xuất này nhằm đảm bảo việc học liên cấp của học sinh, đồng thời giúp Trường Nam Sài Gòn duy trì, nâng cao chất lượng đầu vào cũng như chất lượng đào tạo.

Theo phương án dự kiến, để được xét vào nhóm 70% chỉ tiêu nói trên, học sinh lớp 9 của Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn vẫn phải đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của trường trong kỳ tuyển sinh chung của thành phố. Việc trúng tuyển sẽ được xét theo kết quả thi từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ 70% chỉ tiêu.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn là trường phổ thông công lập nhiều cấp học, trực thuộc sự quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT TPHCM. Hiện nay, trường có khoảng 3.000 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 12.

Đối với năm học 2026-2027, kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM dự kiến được tổ chức theo hai phương thức: Thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng cho học sinh tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo; các đối tượng học sinh còn lại sẽ tham gia thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm ba môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng học sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ phải làm thêm bài thi môn chuyên hoặc bài thi tích hợp tương ứng.

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.