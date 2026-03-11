Trường Y đào tạo về AI và loạt đại học mở ngành mới

Tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 mới đây, TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội (ĐH), chia sẻ về định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo y khoa thời gian tới.

Theo đó, Trường ĐH Y Hà Nội đang xây dựng các công cụ và quy định cụ thể về việc sử dụng AI trong giảng dạy, đồng thời từng bước tích hợp công nghệ này vào chương trình đào tạo dành cho sinh viên.

Sự phát triển nhanh chóng của AI hiện nay vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với các lĩnh vực đào tạo, trong đó có y học.

Do vậy, trường chuẩn bị mở ngành đào tạo mới về y tế số, tập trung vào ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị, dự kiến tuyển sinh trong thời gian tới.

Trong 3 ngành đào tạo mới năm 2026, ĐH Kinh tế quốc dân có thêm ngành Kinh tế số.

Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội vào Nam chống dịch Covid-19 trước đó (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo nhà trường, các ngành học này nhằm tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế thời gian tới.

Trong 10 ngành mới mở năm nay, Trường ĐH Ngoại thương cũng có nhóm ngành trọng tâm về kinh tế số, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Theo nhà trường, các ngành thuộc nhóm này phản ánh rõ định hướng của trường trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, gồm: Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Kinh tế số (Chương trình đào tạo Kinh tế số và Phân tích dữ liệu).

Trong số các ngành mới mở năm nay của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, có nhiều ngành/chương trình mới ngoài sư phạm. Trong đó, nhà trường có các ngành nhằm bắt kịp xu thế như: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại mở mới 6 chương trình đào tạo, trong đó 1 chương trình chuẩn, 3 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 chương trình song bằng quốc tế.

Chương trình đào tạo chuẩn được mở mới là Khoa học máy tính (ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh).

Nhà trường cho biết, chương trình này nhằm đào tạo cử nhân có nền tảng kinh doanh vững chắc kết hợp năng lực ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu và ra quyết định, marketing số, tài chính - đầu tư, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ.

Kế hoạch của ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2026 dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy.

Trong đó, nhà trường có 4 chương trình đào tạo mới gồm: Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu.

Sinh viên thực hành về kỹ thuật, công nghệ (Ảnh: D. Khang).

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, năm 2026, trường dự kiến mở mới 4 ngành học, trong đó có ngành Kinh tế số, Thương mại điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đa dạng hiện nay.

ĐH Ngân hàng TPHCM năm nay dự kiến mở thêm 3 ngành đào tạo mới, gồm: Kế toán (định hướng Digital Accounting), Quản trị kinh doanh (định hướng Digital Marketing) và Tài chính - Ngân hàng (định hướng Ngân hàng số và chuỗi khối).

Có thể nói năm 2026 bùng nổ với các ngành đào tạo liên quan đến AI, số hóa. Nhiều trường tưởng chừng không liên quan như: ĐH Y, ĐH Luật hay Sư phạm đều có ngành mới liên quan để đáp ứng xu thế.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực.

Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay. Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới.

Ông khuyên thí sinh hãy lắng nghe, trao đổi, đối thoại để có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân trong lựa chọn ngành nghề.

"Bạn không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành hot, bạn cũng đừng nghĩ nghề mình yêu không phải là nghề của số đông.

Một quốc gia mạnh không phải chỉ vì có nhiều kỹ sư hay nhiều bác sĩ. Một quốc gia mạnh, tự cường khi mỗi công dân phát huy hết tiềm năng của mình, khi chúng ta làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai", ông Thảo nhấn mạnh.