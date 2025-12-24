Gần 59.000 bài thi IELTS được nâng điểm do sự cố

Theo tổ chức IELTS, phần lớn các trường hợp được điều chỉnh theo hướng tăng điểm, chiếm khoảng 93%, khoảng 7% còn lại bị điều chỉnh giảm điểm ở một kỹ năng.

Cụ thể, tổ chức này cho biết, khoảng 58.867 bài thi có ít nhất một kỹ năng được tăng điểm. Còn lại 4.344 bài thi (tương đương 7% bài thi) có sự điều chỉnh giảm điểm đối với một kỹ năng.

Có 5 trường hợp vừa có kỹ năng được tăng điểm, vừa có kỹ năng bị giảm điểm.

Điều này khiến cho 20.600 bài thi tăng 0.5 điểm tổng IELTS; 1.115 bài thi giảm 0.5 điểm tổng. Đặc biệt, trên toàn cầu có 2 bài thi tăng tới 1.0 điểm tổng.

Tổ chức IELTS đã điều chỉnh điểm hơn 63.000 bài thi trên toàn cầu (Ảnh: Tư liệu).

Theo tổ chức IELTS, sự cố kỹ thuật này không liên quan đến hành vi tấn công an ninh mạng và chỉ ảnh hưởng khoảng 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu.

Ngay khi phát hiện lỗi, các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS đã tiến hành điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, mức độ tác động nhằm khắc phục hậu quả, đảm bảo không có thí sinh nào bị ảnh hưởng.

“Tất cả các thí sinh bị ảnh hưởng đã được liên hệ và cung cấp phiếu báo kết quả có điểm số đã điều chỉnh.

Phần lớn các thí sinh bị ảnh hưởng không thay đổi điểm tổng mà chỉ có sự điều chỉnh điểm ở một kỹ năng thành phần”, trích thông báo mới nhất của tổ chức IELTS.

Cũng theo tổ chức này, sự cố kỹ thuật trên đây đã được khắc phục hoàn toàn. Tổ chức IELTS đã triển khai thêm các biện pháp bảo vệ, có cơ chế kiểm soát tự động nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự xảy ra sau này.

Tối 12/11 vừa qua, nhiều học viên bất ngờ nhận được email từ Hội đồng Anh (BC), thông báo điểm thi IELTS bị sai. Các kết quả sai chủ yếu tập trung ở phần reading và listening.

Theo kết quả chấm lại, không ít thí sinh được tăng hoặc giảm điểm thi so với kết quả trước đây. Sự thay đổi đột ngột điểm thi IELTS đã làm kế hoạch của nhiều thí sinh bị xáo trộn. Thậm chí nhiều người rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” và chưa biết xử lý ra sao.

Tổ chức IELTS cho hay, nếu người thi đã dùng điểm IELTS để nộp vào các trường học hoặc công ty để xin việc hay thị thực, tổ chức này sẽ hỗ trợ gửi thư giải thích (nếu cần).

Tại Việt Nam, thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026. Điểm cũ không còn giá trị sử dụng.

BC và IDP, hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam cũng hướng dẫn thí sinh gặp sự cố kiểm tra lại kết quả thi mới, lưu ý phiếu báo kết quả thi trước đây sẽ không còn hiệu lực để sử dụng.