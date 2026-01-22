Chữ “H” trong kết quả học tập của con khiến nhiều phụ huynh lo lắng là gì?

Theo hình thức đánh giá hiện nay, bên cạnh điểm số của các môn có bài kiểm tra định kỳ, kết quả học tập của học sinh còn được thể hiện bằng các ký tự trong bảng chữ cái.

Những ký hiệu này được sử dụng để phản ánh mức độ đạt được ở từng môn học, hoạt động giáo dục cũng như phẩm chất, năng lực của học sinh.

Cụ thể, trong phần đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục, các ký hiệu gồm: T, H, C. Trong khi đó, phần đánh giá năng lực cốt lõi và phẩm chất của học sinh sử dụng các ký hiệu T, Đ, C.

Bên cạnh điểm số, đánh giá học sinh tiểu học sẽ có những ký hiệu qua một số chữ cái (Ảnh: Hoài Nam).

Không ít phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh có con mới vào lớp 1, vẫn còn lúng túng và chưa hiểu hết ý nghĩa của các mức đánh giá này, dẫn đến tâm lý lo lắng khi nhìn vào phiếu học tập của con.

Theo quy định hiện hành về đánh giá học sinh tiểu học, các ký hiệu có mức đánh giá tương ứng như sau:

Ở phần đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục, ký hiệu T đánh giá học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt"; H nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành" và C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành".

Về nội dung đánh giá về phẩm chất, năng lực: Ký hiệu T thể hiện học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.

Các mức đánh giá cụ thể

Thông tư 27 về quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT quy định rõ:

Việc đánh giá định kỳ các môn học và hoạt động giáo dục được giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên, yêu cầu cần đạt và những biểu hiện cụ thể về năng lực của học sinh theo các mức:

Học sinh tiểu học ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

- Hoàn thành tốt (T): thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

- Hoàn thành (H): thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

- Chưa hoàn thành (C) : chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo các mức sau:

- Tốt (T): Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên.

- Đạt (Đ): Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên.

- Cần cố gắng (C): Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

Trong các ký hiệu đánh giá, chữ “H” - mức “Hoàn thành” ở các môn học và hoạt động giáo dục - là yếu tố khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng nhất. Bởi dù học sinh có điểm kiểm tra các môn đạt 9 hoặc 10, các môn và hoạt động khác đều được đánh giá “T”, chỉ cần một môn có ký hiệu “H” thì học sinh sẽ không đủ điều kiện đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Theo quy định, danh hiệu học sinh xuất sắc chỉ dành cho những em có kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; phẩm chất và năng lực đạt mức Tốt; đồng thời các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của các môn học đều đạt từ 9 điểm trở lên.

Một phụ huynh chia sẻ sự tiếc nuối khi con bị một "H" trong đánh giá học tập cuối kỳ I (Ảnh: PHCC).

Quy định đánh giá của Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, các bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và chấm điểm theo thang điểm 10, không sử dụng điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm số này không nhằm mục đích so sánh giữa các học sinh với nhau.

Trong trường hợp kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I hoặc cuối năm học có sự chênh lệch bất thường so với quá trình đánh giá thường xuyên, giáo viên có thể đề xuất với nhà trường để học sinh làm bài kiểm tra khác, nhằm đánh giá chính xác hơn kết quả học tập của các em.