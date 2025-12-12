Bí quyết đạt IELTS 8.5 của nam tài xế xe ôm công nghệ

Sự thật sau tấm bằng IELTS điểm “khủng”

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài xế xe ôm công nghệ kèm theo chứng chỉ IELTS (chứng chỉ năng lực sử dụng tiếng Anh) 8.0 khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Bên dưới phần bình luận, một tài xế xe ôm công nghệ khác cũng khoe “chiến tích” đạt 8.5 IELTS.

Thành tích IELTS của nam tài xế xe ôm công nghệ khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anhBùi Việt Hùng (SN 2003, ngụ tại TP Hà Nội), chủ nhân bài viết đồng thời là nam tài xế đạt 8.0 IELTS, cho hay đó là kết quả mà Hùng đạt được hồi giữa tháng 5, sau hơn nửa năm ôn luyện. Đó cũng là lần thi IELTS đầu tiên của Hùng.

Hùng vừa tốt nghiệp ngành Luật tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Sắp tới, anh dự định nộp hồ sơ vào các trường đào tạo ngành Công an nhân dân để tiếp tục con đường học vấn. Vì vậy, Hùng đặt mục tiêu lấy chứng chỉ IELTS để đáp ứng tiêu chí xét tuyển. Đến giờ, Hùng vẫn duy trì công việc chạy xe công nghệ.

Việt Hùng khi làm tài xế xe ôm công nghệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hùng kể từ khi học đại học, anh đã không muốn dựa dẫm vào gia đình nên sống tự lập từ sớm. Anh tự trang trải chi phí học tập, từng làm qua nhiều công việc khác nhau.

Từ năm hai đại học, Hùng bắt đầu chạy xe ôm công nghệ như một cách kiếm thêm thu nhập và tích lũy trải nghiệm thực tế ngoài giảng đường.

Những chuyến xe cho Hùng cơ hội gặp rất nhiều người, chứng kiến nhiều câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau. Thỉnh thoảng, chàng trai còn nhận chở khách nước ngoài và trò chuyện bằng tiếng Anh suốt cả quãng đường.

"Những cuộc đối thoại tự nhiên như vậy giúp tôi cải thiện khả năng ngoại ngữ và tự tin hơn khi giới thiệu với du khách về Hà Nội cũng như văn hoá Việt Nam”, Hùng chia sẻ.

Vào những ngày không lên lớp, Hùng chạy xe gần như cả ngày. Khi có lịch học, anh tranh thủ làm thêm vài tiếng buổi tối. Nhiều hôm, Hùng phải ôn luyện tiếng Anh đến nửa đêm, nhưng vẫn cố gắng giữ sức khỏe và duy trì lịch trình đều đặn.

Trần Trọng Bách (SN 2001, ngụ tại Đà Nẵng) là chủ nhân của chứng chỉ IELTS 8.5 bên dưới phần bình luận trong bài viết của Việt Hùng. Anh chia sẻ bản thân vừa chinh phục mức điểm này vào đầu tháng 11. Anh Bách cũng từng đạt 7.5 IELTS ngay lần thi đầu hồi năm nhất đại học.

Chàng trai cho biết anh là cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Bách nuôi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh từ khi còn là sinh viên. Vì vậy, anh đặt mục tiêu ôn luyện để đạt điểm số cao hơn trong kỳ thi IELTS.

Sau khi ra trường, trong quá trình ôn luyện, anh từng làm nhiều công việc như phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán bar và huấn luyện viên gym để tự lo cho cuộc sống.

Tuy nhiên, Bách nhận thấy công việc hành chính khiến anh kiệt sức và không còn thời gian tập trung học tập, nên quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ để chủ động hơn về thời gian.

“Không quan trọng mình làm nghề gì, vì nghề nào cũng đáng trân trọng. Quan trọng là phải biết mình muốn gì và có mục tiêu rõ ràng", Bách chia sẻ.

Trong thời gian chạy xe công nghệ, anh thường tận dụng khung giờ thấp điểm từ 20h đến 22h để ghé quán cà phê ôn bài. Thời gian còn lại, anh tranh thủ nhận cuốc chạy để trang trải chi phí.

Sau một thời gian vừa chạy xe vừa ôn luyện, Bách đã đạt được nguyện vọng trở thành giáo viên tiếng Anh và tự mở lớp giảng dạy.

Không “thần thánh hóa” thành tích tiếng Anh

Việt Hùng cho biết để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, điều quan trọng trước tiên là người học phải có hứng thú với tiếng Anh.

Bên cạnh các giờ học tại trung tâm, Hùng thường xuyên xem phim và nghe nhạc tiếng Anh để duy trì sự hứng khởi. Đây là cách giúp anh vừa giải trí, vừa tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên mà không cảm thấy áp lực.

Việt Hùng đạt kết quả IELTS cao ngay trong lần đầu thi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những kỹ thuật Hùng áp dụng nghiêm túc là “shadowing” – nghe và lặp lại ngay lời thoại của người bản ngữ nhằm nắm bắt phát âm, ngữ điệu và nhịp điệu chuẩn.

Phương pháp này giúp anh tăng phản xạ và tự tin hơn khi giao tiếp. Ngoài ra, Hùng còn đọc nhiều bài viết học thuật để mở rộng vốn từ và tích lũy kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Trong khi đó, niềm yêu thích tiếng Anh đến với anh Trần Thanh Bách rất sớm. Lên lớp 3, cậu chính thức học tiếng Anh, và chỉ hai năm sau đã vào đội tuyển của trường, tham gia cuộc thi IOE (Olympic tiếng Anh trên Internet).

Bước ngoặt đến khi Bách học lớp 5. Nhận thấy con có năng khiếu, mẹ cậu quyết định lắp Internet và truyền hình để con tiếp cận các chương trình tiếng Anh, tập nhại theo giọng nhân vật.

Nhờ môi trường tiếp xúc liên tục, đến lớp 7, Bách giành giải nhất kỳ thi tiếng Anh cấp huyện, và lớp 9 tiếp tục đạt giải nhất cấp tỉnh.

Bách đạt kết quả IELTS 8.5 khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nhất đại học, Bách đạt IELTS 7.5 sau một năm ôn luyện. Thành tích khiến anh đôi lúc chủ quan, quên rằng kỹ năng nói của mình chỉ đạt 6.0. Khi làm việc từ xa cho một công ty nước ngoài, Bách liên tục bị góp ý vì khả năng giao tiếp chưa đủ trôi chảy.

“Lúc đó tôi mới hiểu rằng điểm số không phản ánh toàn diện năng lực thực tế. Vì vậy, không nên thần thánh hóa chứng chỉ mà phải trau dồi kỹ năng liên tục. Có hứng thú và nền tảng tốt thì việc ôn luyện mới đạt hiệu quả”, Bách nói.

Theo Bách, đối với kỹ năng đọc và nghe trong bài thi IELTS, người học nên bắt đầu bằng các bộ đề dễ và phù hợp với năng lực, sau đó mới tăng dần độ khó để tránh cảm giác chán nản.

Riêng kỹ năng viết và nói, thí sinh cần nắm rõ tiêu chí chấm điểm để luyện tập đúng hướng và nâng cao hiệu quả.