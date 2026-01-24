Giảng viên bị tố “cướp công" nghiên cứu của sinh viên: Nhà trường nói gì?

Theo thông báo chính thức từ International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting (IJAEFA), bài báo công bố năm 2023 của hai tác giả Việt Nam đã bị gỡ khỏi hệ thống do hành vi phi đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

Hai tác giả đứng tên bài báo gồm: Tiến sĩ T.L.T., giảng viên Trường Đại học FPT (tác giả thứ nhất) và Thạc sĩ N.Đ.Q., giảng viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (đồng tác giả).

Theo thông tin từ phía tạp chí, Tiến sĩ T. đã thừa nhận hành vi phi đạo đức của mình khi công bố bài nghiên cứu của sinh viên mà không ghi tên tác giả, đồng thời, nhận thức được hành vi không trung thực.

Căn cứ vào kết quả xác minh, IJAEFA quyết định gỡ bỏ bài báo.

Tạp chí IJAEFA thông báo gỡ bỏ bài báo (Ảnh chụp màn hình, có làm mờ tên tác giả).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Trường Đại học FPT xác nhận nhà trường đã nắm được sự việc ngay từ thời điểm bài báo được công bố năm 2023.

Theo vị lãnh đạo này, phản ánh xuất phát từ chính người học. Sau khi tiếp nhận, nhà trường đã tiến hành xem xét, làm việc với giảng viên liên quan.

“Đây không phải là sự việc mới. Ngay từ thời điểm công bố, sinh viên đã có ý kiến và nhà trường đã xử lý theo đúng quy trình nội bộ”, lãnh đạo Trường Đại học FPT cho biết.

Nhà trường khẳng định không công nhận bài báo này là thành tích khoa học của giảng viên, đồng thời không sử dụng công trình trên cho các hoạt động xét thi đua, bổ nhiệm hay đánh giá chuyên môn.

Đại diện trường cũng cho biết, trong quá trình xem xét nhân sự những năm sau đó, các đề xuất bổ nhiệm liên quan đến giảng viên này đều không được thông qua do vướng sai phạm học thuật.

Còn phía Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cho hay giảng viên của trường là đồng tác giả.

Nhà trường đã làm việc với giảng viên liên quan và tiến hành rà soát sự việc theo quy định. Qua xác minh, bài báo nêu trên là hoạt động hợp tác nghiên cứu của cá nhân giảng viên, thực hiện ngoài khuôn khổ các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do HUTECH quản lý hoặc giao thực hiện.

Giảng viên xác nhận đóng vai trò đồng tác giả, tham gia thảo luận và viết bài, không chịu trách nhiệm chính về nội dung cũng như quá trình nộp bài báo.

Nhà trường thông tin thêm giảng viên không kê khai công trình này vào danh mục nghiên cứu khoa học cá nhân phục vụ đánh giá, xét thi đua hay chuyên môn tại HUTECH, do đó không nằm trong hệ thống quản lý khoa học, cơ sở dữ liệu nghiên cứu chung của nhà trường.

“HUTECH luôn quán triệt việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và tính trung thực trong nghiên cứu khoa học, đồng thời thường xuyên nhắc nhở giảng viên thực hiện đúng các quy định về công bố khoa học và quyền tác giả”, phía nhà trường cho hay.