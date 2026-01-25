Tất cả các môn từ điểm 9 trở lên, học sinh THCS, THPT đã đạt xuất sắc?

Đánh giá và xếp loại học sinh ở bậc THCS, THPT hiện nay được thực hiện theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT.

Về hình thức đánh giá với các môn học có đánh giá bằng nhận xét và đánh giá nhận xét kết hợp với điểm số.

Đánh giá bằng nhận xét được thực hiện đối với các môn học gồm giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được đánh giá theo mức Đạt, Chưa đạt.

Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn còn lại trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Đánh giá các môn học ở bậc THCS, THPT có cả đánh giá bằng nhận xét và điểm số (Ảnh: Hoài Nam).

Kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo bốn mức Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt căn cứ vào mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Trong từng học kỳ, mức Tốt áp dụng với học sinh đáp ứng tốt yêu cầu và có nhiều biểu hiện nổi bật; mức Khá dành cho học sinh đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện tích cực nhưng chưa đạt mức Tốt; mức Đạt dành cho học sinh đáp ứng các yêu cầu cần đạt; mức Chưa đạt áp dụng với trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu về phẩm chất.

Kết quả rèn luyện cả năm học được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả hai học kỳ, trong đó học kỳ II giữ vai trò quyết định.

Theo đó, học sinh được xếp loại Tốt nếu học kỳ II đạt mức Tốt và học kỳ I từ mức Khá trở lên.

Học sinh xếp loại Khá trong các trường hợp học kỳ II đạt mức Khá và học kỳ I từ mức Đạt trở lên, hoặc học kỳ II đạt mức Đạt nhưng học kỳ I đạt mức Tốt, hoặc học kỳ II đạt mức Tốt nhưng học kỳ I chỉ đạt mức Đạt hoặc Chưa đạt.

Học sinh được xếp loại Đạt nếu học kỳ II đạt mức Đạt, dù học kỳ I ở mức Khá, Đạt hoặc Chưa đạt, hoặc học kỳ II đạt mức Khá nhưng học kỳ I ở mức Chưa đạt.

Các trường hợp còn lại được xếp loại Chưa đạt.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh

Kết quả học tập của học sinh được đánh giá theo từng môn học, từng học kỳ và cả năm học, căn cứ vào hình thức đánh giá của từng môn.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét, trong mỗi học kỳ, kết quả học tập được xếp theo hai mức Đạt hoặc Chưa đạt. Học sinh đạt mức Đạt khi thực hiện đầy đủ các lần kiểm tra, đánh giá theo quy định và tất cả các lần đều đạt yêu cầu; các trường hợp còn lại được xếp mức Chưa đạt. Kết quả học tập cả năm của các môn này được xác định căn cứ vào kết quả học kỳ II.

Với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số, điểm trung bình môn học kỳ được tính từ điểm đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ, trong đó điểm giữa kỳ tính hệ số 2, điểm cuối kỳ tính hệ số 3. Điểm trung bình môn cả năm được xác định trên cơ sở kết quả hai học kỳ, với học kỳ II được tính hệ số cao hơn.

Căn cứ điểm trung bình môn học kỳ và cả năm, kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được xếp theo bốn mức Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Học sinh được xếp loại Tốt khi tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét đều đạt mức Đạt và các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có điểm trung bình từ 6,5 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Mức Khá áp dụng khi các môn đánh giá bằng nhận xét đều đạt mức Đạt và các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có điểm trung bình từ 5,0 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Học sinh đạt kết quả xuất sắc, giỏi ở bậc THCS, THPT được khen thưởng tặng giấy khen (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Học sinh được xếp loại Đạt nếu có nhiều nhất một môn đánh giá bằng nhận xét ở mức Chưa đạt, đồng thời có ít nhất 6 môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số đạt từ 5,0 điểm trở lên và không có môn nào dưới 3,5 điểm.

Các trường hợp còn lại được xếp loại Chưa đạt.

Ở hình thức khen thưởng cuối năm, danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” được trao cho những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học đạt mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số đạt điểm trung bình môn cả năm từ 9,0 điểm trở lên.

Như vậy, học sinh dù có điểm số cao ở các môn học nhưng không đạt yêu cầu về kết quả rèn luyện thì vẫn không được danh hiệu xuất sắc.

Danh hiệu “Học sinh Giỏi” được trao cho học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học đạt mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Theo quy định, hiệu trưởng khen thưởng học sinh xuất sắc và học sinh giỏi thông qua hình thức tặng giấy khen.

Bên cạnh đó, trong năm học, học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện hoặc học tập cũng được nhà trường xem xét khen thưởng kịp thời.

Đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt, nhà trường sẽ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.