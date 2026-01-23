5 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

STT Họ và tên (theo thứ tự ABC) Thông tin tóm tắt

1 Lê Hải Bình - Ngày sinh: 20/6/1977 - Quê quán: Hải Phòng - Dân tộc: Kinh - Trình độ học vấn: Phó Giáo sư Chính trị học; Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2 Đoàn Minh Huấn - Ngày sinh: 3/4/1971 - Quê quán: Hà Tĩnh - Dân tộc: Kinh - Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Thị Thanh Mai - Ngày sinh: 1974 - Quê quán: Quảng Ngãi - Dân tộc: Kinh - Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

4 Hoàng Minh Sơn - Ngày sinh: 1969 - Quê quán: Hưng Yên - Dân tộc: Kinh - Trình độ học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Điều khiển - Tự động hóa - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội