Gần 1,17 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025, tăng 95.000 em

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Cục Quản lý chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT), tính đến hết 17h hôm nay, gần 1,7 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 (chương trình GDPT 2018) là hơn 1,1 triệu thí sinh (chiếm 96,33%).

Thí sinh tự do gần 43.000 em (chiếm 3,67%). Trong đó, thí sinh tự do chương trình GDPT 2018 hơn 16.000 em (chiếm 1,38%); thí sinh tự do chương trình GDPT 2006 gần 27.000 em (chiếm 2,29%).

Lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức năm 2025 đối với thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (năm 2018) (Ảnh: Mỹ Hà).

Thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ).

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có.

Hơn 16.100 thí sinh tự do cũng đăng ký thi theo chương trình này, dù trước đó học chương trình cũ (2006). Hơn 26.700 thí sinh tự do còn lại đăng ký thi theo chương trình cũ.

Các thí sinh tự do sẽ làm bài ngữ văn, toán, ngoại ngữ, cùng một trong hai bài khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Nếu năm ngoái, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra ngày 26-28/6, trong đó ngày 26 học sinh làm thủ tục dự thi, năm nay kỳ thi được đẩy sớm hơn 1 ngày, tức 25/6 thí sinh làm thủ tục dự thi, các ngày thi chính thức bắt đầu 26-27/6, ngày 28 dự phòng.

Lịch thi đối với thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (năm 2006) (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT công bố hôm 24/3, các địa phương bố trí điểm thi riêng cho thí sinh tự do (thi với đề thi của chương trình Giáo dục phổ thông 2006).

Việc xếp phòng thi được thực hiện theo nguyên tắc đối với buổi thi bài thi tự chọn như sau: trong mỗi phòng thi, mỗi môn thi chỉ bóc đề thi 1 lần; khi đã bóc đề thi môn nào, các thí sinh có đăng ký dự thi môn đó phải đồng thời thi môn đó.

Ở khâu chấm thi môn tự luận, ngay sau khi gieo phách, trưởng ban làm phách/tổ trưởng tổ phách mỗi vòng đặt mật khẩu để khóa dữ liệu của việc gieo phách và trực tiếp bảo quản mật khẩu.

Trưởng môn chấm thi tổ chức cho giám khảo trực tiếp bốc thăm giao túi bài thi hoặc cho các tổ trưởng tổ chấm thi bốc thăm một số túi bài thi cho toàn tổ chấm thi sau đó tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức bốc thăm để giao túi bài thi cho các Giám khảo.

Kỳ thi THPT 2025 có nhiều điểm mới: giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi; tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình (học bạ) từ 30% lên 50%; chứng chỉ ngoại ngữ không được quy đổi thành điểm 10; bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh…

Trước đó, tháng 10/2024, Bộ GD&ĐT đã công bố 18 đề tham khảo, đảm bảo đúng quy định về cấu trúc, định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; đồng thời bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tập trung chủ yếu ở lớp 12, nhằm giúp cho giáo viên chủ động giảng dạy, ôn tập ngay từ đầu năm học.