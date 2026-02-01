Dùng AI giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng về việc ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Chỉ thị nêu rõ, công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường trong thời gian qua đã có những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông vẫn xảy ra, đặc biệt là ở ngoài nhà trường, với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất, tinh thần học sinh và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm.

Học sinh tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng đặt ra là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giám sát học sinh để đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giáo dục kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường; tăng cường phối hợp liên ngành để xử lý ngay từ khi học sinh có biểu hiện hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong trường học.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng; phát hiện, ngăn ngừa, can thiệp kịp thời các hành vi bạo lực học đường; nhân rộng mô hình giáo dục hiệu quả, tăng cường tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trường học, với phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội... trong phòng, chống bạo lực học đường.