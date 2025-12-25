Đức bất ngờ được nhiều du học sinh "đảo chiều" lựa chọn

Thống kê của chuyên trang tư vấn du học quốc tế AECC, đã có hơn 380.000 du học sinh quốc tế (trong đó có du học sinh Việt Nam) đăng ký học tại Đức trong học kỳ đông năm học 2024-2025.

Dấu hiệu này cho thấy, Đức đang là lựa chọn hấp dẫn cho các du học sinh với chất lượng giảng dạy cao, cơ sở vật chất đảm bảo và người học không phải gánh một khoản tài chính lớn như quốc gia khác.

Theo trang AECC và các nguồn tổng hợp khác, bên cạnh việc được miễn học phí trong các trường công lập, chi phí sinh hoạt bình quân của một du học sinh ở Đức cũng không quá cao, rơi vào khoảng 1.000 Euro/tháng (tương đương khoảng 1.200 USD), ít hơn ở Anh (khoảng 1.800 USD) và ở Mỹ (khoảng 1.500 USD).

Trường Đại học Kỹ thuật Munich (Đức), ngôi trường có chất lượng hàng đầu Đức theo THE và QS World University Ranking 2026 (Ảnh: Uli Benz/TU Muenchen).

Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới của Times Higher Education (THE) cung cấp cách đây không lâu, năm nay có 55 trường đại học của Đức nằm trong danh sách năm nay, đứng đầu là Trường Đại học Kỹ thuật Munich (TUM) với mức điểm đánh giá tổng quát lên tới 83.4/100.

Xếp lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba là Đại học Ludwig Maximilian München (LMU), và Đại học Heidelberg. Đây cũng là 3 trường đại học lần lượt được xếp ở ba thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng của QS World University Ranking 2026, một trong những bảng xếp hạng khác về các trường đại học trên toàn cầu có danh tiếng, uy tín cao.

Cùng góp mặt trong top 10 ngôi trường chất lượng lớn nhất theo bảng xếp hạng của THE còn có những trường đại học hàng đầu của Đức như Berlin, Gottingen, Tubingen.

Bảng xếp hạng 10 trường đại học hàng đầu Đức năm 2026 theo Bảng xếp hạng THE World University Ranking 2026:

Phần lớn các trường đều có thế mạnh các ngành học truyền thống như: Khoa học lượng tử, Điện - cơ khí, Y sinh, khoa học xã hội - nhân văn, Luật, Kinh doanh. Một số trường cũng đã mở thêm các ngành học mới, hợp với xu thế và yêu cầu của thời đại như: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Hiện có hơn 500 chương trình đào tạo (trình độ cử nhân và thạc sĩ) được giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu của Đức, đây được xem là nỗ lực của nhiều trường nhằm thu hút thêm nhiều sinh viên mà không yêu cầu cao về khả năng sử dụng tiếng Đức.

Nguyên Khánh