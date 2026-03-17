Sinh viên "tố" phải đóng 15 triệu mới được nhận bằng, nhà trường nói gì?

Bài đăng "tố" Trường ĐH KHXH&NV thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Theo các sinh viên, ngay trước thời điểm tốt nghiệp, nhà trường thông báo cần hoàn tất khoản học phí cho học kỳ 6 thì mới đủ điều kiện hoàn thành chương trình.

Điều này khiến nhiều sinh viên bất ngờ và bức xúc, bởi trong suốt quá trình học, họ chỉ được thông báo và đã đóng học phí đầy đủ cho 5 học kỳ theo niên chế, đồng thời đã hoàn thành chương trình.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất chương trình, thậm chí đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, sinh viên lại được yêu cầu đóng thêm khoản tiền nói trên.

Một sinh viên theo học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Trung cho biết, trong gần 3 năm học, học phí luôn được thu theo từng học kỳ và không hề có thông báo về việc phải đóng cho 6 học kỳ. Chỉ đến khi gần kết thúc khóa học, nhà trường mới đưa ra yêu cầu này.

Sinh viên này cũng cho biết thêm, trước đó học phí được thông báo và thu theo niên chế, nhưng đến cuối khóa lại được giải thích là tính theo tín chỉ.

Việc thay đổi cách tính và phải đóng thêm tiền khiến nhiều sinh viên cảm thấy bị đặt vào tình thế đã rồi: đã học xong, đã nộp hồ sơ tốt nghiệp và muốn nhận bằng thì buộc phải đóng thêm tiền.

Được biết, sinh viên Văn bằng 2 của nhiều ngành trong khóa 2023 đã gửi đơn đề nghị nhà trường làm rõ căn cứ của khoản thu bổ sung này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 17/3, đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng sự việc xuất phát từ hiểu lầm giữa người học và nhà trường.

Theo giải thích của trường, chương trình Văn bằng 2 có thời gian đào tạo 3 năm với tổng cộng 90 tín chỉ. Học phí được thu theo niên chế nhằm giúp sinh viên chia thành 6 đợt đóng trong 3 năm.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức giảng dạy, nhà trường đã rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 2,5 năm nhưng vẫn giữ nguyên số tín chỉ. Do đó, số học phí sinh viên đã đóng theo tiến độ niên chế chưa đủ so với tổng số tín chỉ phải hoàn thành, dẫn đến việc phát sinh khoản đóng thêm.

Đại diện nhà trường cho biết tình trạng tương tự cũng xảy ra với hệ chính quy, khi chương trình 4 năm nhưng sinh viên có thể học rút ngắn còn 3 hoặc 3,5 năm.

Bên cạnh đó, theo nhà trường, quy định học phí đối với trường công lập hiện tính theo năm học, nên giữa hình thức thu theo niên chế và theo tín chỉ vẫn tồn tại một số bất cập. Thu theo niên chế phù hợp với trần học phí nhưng thiếu linh hoạt, còn thu theo tín chỉ lại khiến sinh viên học vượt phải đóng cao hơn mức trần học phí theo năm học.

Hiện nay, nhà trường đã chuyển sang thu học phí theo tín chỉ để tránh những hiểu nhầm tương tự.

Phía trường cũng cho biết sẽ sớm có văn bản chính thức phản hồi về sự việc đến sinh viên.