Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Khiển trách phó hiệu trưởng

Ngày 24/12, Hội đồng kỷ luật xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đã thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh.

Ông Trung bị xác định đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà trường và quy trình kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công Sơn).

Cùng với đó, Hội đồng kỷ luật cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, vì vai trò người đứng đầu để xảy ra nhiều vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, giáo viên và thành viên Ban kiểm tra nhà trường, cũng bị kiểm điểm do không thực hiện đúng quy trình, quy định khi kiểm tra và lập biên bản đối với cô Hạnh.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 13h50 ngày 2/10, ông Phạm Minh Trung đã yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy của học sinh lớp 8A3 và 9A1 để các em ra sân dọn vệ sinh.

Lý do được đưa ra là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây. Ông Trung cũng yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5 sáng 6/10, với lập luận nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy khi giáo viên, học sinh chưa đáp ứng điều kiện lên lớp.

Trong một diễn biến khác, khi học sinh lớp 6A1 đang học môn Khoa học tự nhiên do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Trung đã vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Phát hiện thiếu thiết bị, ông Trung lớn tiếng quát nạt và yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 27/10, UBND xã Vạn Đức đã thành lập tổ kiểm tra làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh. Qua xác minh, UBND xã Vạn Đức xác định ông Trung đã vi phạm quy định của nhà trường về thời gian lao động của học sinh và quy chế dạy học được Hiệu trưởng phê duyệt khi yêu cầu lớp 8A3 và 9A1 dừng tiết học giữa chừng để dọn vệ sinh.

Việc ông Trung kiểm tra tiết dạy của cô Hạnh và yêu cầu dừng tiết học do thiếu thiết bị dạy học cũng được xác định là không đúng kế hoạch được phê duyệt, vi phạm trình tự, thủ tục kiểm tra nội bộ theo quy định.

Ông Trung đã vi phạm quy chế chuyên môn khi chưa trả kế hoạch bài dạy nhưng đã kiểm tra và lập biên bản. Hành vi này cho thấy ông Trung đã lạm quyền do chưa được Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền nhiệm vụ kiểm tra.

Quá trình kiểm tra của ông Trung diễn ra khi chưa có quyết định, chưa thông báo cho cô Hạnh và chưa xây dựng kế hoạch. Ông Trung chỉ làm việc một mình, không lập biên bản tại thời điểm kiểm tra mà giao cho người khác lập, vi phạm nghiêm trọng quy trình kiểm tra theo quy định.