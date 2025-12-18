Dự kiến giảm giá vé tàu điện, phà cho học sinh, sinh viên

Theo quy định hiện hành, học sinh sinh viên đang được giảm giá vé ở hai phương tiện giao thông công cộng là tàu hỏa, xe buýt.

Nếu dự thảo được thông qua, học sinh, sinh viên sẽ được giảm giá vé ở 4 loại hình giao thông công cộng là tàu hỏa, xe buýt, tàu điện và phà.

Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, bên cạnh xe buýt, tại các đô thị lớn hiện nay đã có thêm tàu điện trên cao và tàu điện ngầm.

Ngoài ra, tại một số địa phương, phà vẫn là phương tiện giao thông phổ biến. Vậy nên, việc bổ sung thêm hai loại hình giao thông công cộng để giảm giá vé cho học sinh, sinh viên trên đây là phù hợp.

Sinh viên tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Đặc biệt, dự thảo nghị định cũng điều chỉnh tiêu chí xét cấp học bổng cho học sinh trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, nhằm thống nhất với cách đánh giá mới.

Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa các thành phần hồ sơ, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính...

Hiện học sinh, sinh viên được giảm giá vé tàu hỏa, xe buýt căn cứ theo Điều 10 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, chính sách miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên đã quy định.

Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ được giảm 50% giá vé, được tính khoảng 55.000-100.000 đồng khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa...

Cũng theo Nghị định 84, đối với dịch vụ công cộng về giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa, quy định: Học sinh, sinh viên được giảm giá vé dịch vụ khi trực tiếp sử dụng các dịch vụ gồm: Bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, triển lãm.

Các cơ sở văn hóa, giải trí phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên.

Mức giảm đối với các vé vào cổng của các cơ sở này đa phần ở mức giảm khoảng 50% cho học sinh, sinh viên.

Ví dụ, giá vé tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội là 70.000 đồng với người lớn, còn đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề là: 35.000 đồng/người/lượt (nếu có xuất trình được thẻ).