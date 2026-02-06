Sáp nhập một trường Luật vào Trường Đại học Luật TPHCM

Lãnh đạo nhà trường nhận quyết định thành lập phân hiệu vào chiều 6/2 (Ảnh: HCMULAW).

Chiều 6/2, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) công bố quyết định thành lập phân hiệu tại Quảng Trị.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định đây không chỉ là sự mở rộng về mặt địa lý mà là cam kết của ULAW trong việc phụng sự cộng đồng, mang tri thức pháp luật đến gần hơn với mọi miền tổ quốc, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trường Cao đẳng Luật Miền Trung được bàn giao nguyên trạng về Trường Đại học Luật TPHCM nhằm tối ưu nguồn lực và tinh gọn bộ máy.

“Trường Đại học Luật TPHCM cam kết điều động đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy tại phân hiệu Quảng Trị. Đồng thời, nhà trường sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ giảng dạy để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng giữa cơ sở chính và phân hiệu", Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh.

Trường Đại học Luật TPHCM thành lập năm 1976, tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp Miền Nam. Trường thuộc quản lý của Bộ GD&ĐT, chủ yếu ở lĩnh vực Luật, Ngôn ngữ, Kinh tế.

Trường Cao đẳng Luật Miền Trung ra đời năm 2020, trực thuộc Bộ Tư pháp. Đến tháng 6/2025, trường có 45 giảng viên, khoảng 500 sinh viên, chủ yếu bậc trung cấp.