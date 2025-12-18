Loạt trường "hot" Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Thí sinh vào các trường này phải trải qua kỳ đánh giá năng lực 3 môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh với áp lực cao, khiến phụ huynh và học sinh lo lắng.

Năm học 2026-2027, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh 720 chỉ tiêu ở hai cơ sở bằng xét tuyển thẳng và qua đánh giá năng lực.

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 10/12 đến ngày 31/3/2026.

Học sinh lớp 6 Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Lịch tuyển sinh vào lớp 6, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh năm 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).

Học sinh tham gia đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2026-2027 làm bài trên máy tính trực tiếp tại điểm trường vào ngày 5/4/2026.

Nội dung bài khảo sát năng lực trong chương trình tiểu học, chủ yếu trong chương trình lớp 5.

Trong đó, kỹ năng tư duy ngôn ngữ tiếng Anh: 25 câu hỏi trắc nghiệm; kỹ năng tư duy ngôn ngữ tiếng Việt: 25 câu hỏi trắc nghiệm; kỹ năng tư duy logic (toán): 12 câu hỏi gồm trắc nghiệm và điền kết quả.

Điểm xét tuyển = tổng điểm khảo sát 2 môn (tư duy logic + ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt) + điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành năm 2025, với tỷ lệ 1 chọi 18 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trường THCS Archimedes Academy năm nay dự kiến tuyển sinh 700 học sinh ở cả hai cơ sở. Nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến đến khi đủ chỉ tiêu.

Yêu cầu đầu vào là học sinh phải xếp loại tốt về năng lực, phẩm chất năm học 2025-2026; đạt điểm số theo yêu cầu trong bài khảo sát ATS 2026 do nhà trường tổ chức.

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Lớp chương trình chuẩn: Toán x 2 + tiếng Việt + tiếng Anh x 2.

Trường tuyển 4 lớp chất lượng cao gồm: Toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh. Yêu cầu: Học sinh đủ điều kiện vào lớp chương trình chuẩn và tính điểm toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh nâng cao.

Ngoài ra, nhà trường có lớp dành cho học sinh có năng khiếu thể thao.

Lịch chi tiết dự kiến thời gian tổ chức khảo sát ATS 2026 của Trường THCS Archimedes Academy như sau:

Năm học 2026-2027, Trường Ngôi sao Hoàng Mai tuyển sinh 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh lớp 5, năm học 2025-2026. Thời gian đăng ký: Từ ngày 7/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh:

Từ tháng 12/2025 đến hết tháng 2/2026, nhà trường xét tuyển thẳng bằng hình thức phỏng vấn với học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm: Thư giới thiệu của giáo viên, bản photo/scan các giấy chứng nhận thành tích của học sinh; bài luận về bản thân bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1.000 từ.

Ngoài ra, nhà trường xét tuyển học sinh qua kết quả đánh giá năng lực, diễn ra ngày 10/1/2026; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi học bổng. Học sinh đang học lớp 5 tại nhà trường được ưu tiên mỗi môn 1 điểm.

Theo thông báo của Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội, lịch đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 từ ngày 19/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nhà trường xét tuyển thẳng và xét tuyển qua đánh giá năng lực. Thời gian nhận hồ sơ tuyển thẳng: Từ 19/10/2025 đến ngày 31/1/2026.

Thời gian phỏng vấn xét tuyển thẳng: Từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026.

Thời gian đánh giá năng lực: Ngày 8/3/2026.

Đối tượng tuyển thẳng của Trường Ngôi sao Hoàng Mai (Ảnh: Từ website).

Năm học 2026-2027, Trường THCS - THPT Newton tuyển sinh qua hình thức làm bài thi trực tiếp tại trường và tham gia phỏng vấn cùng giáo viên.

Nhà trường tuyển sinh các hệ: Song ngữ quốc tế, song ngữ Cambridge, song ngữ Mỹ và hệ chất lượng cao

Thông báo của Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 180 học sinh với 3 mô hình lớp: Chất lượng cao, nâng cao và song ngữ.

Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 22/9 đến khi đủ chỉ tiêu qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Các phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực, được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, từ ngày 22/9/2025.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm phát hành hồ sơ ngày 15/12/2025. Nhà trường chưa có lịch đánh giá năng lực.

Ngày đăng ký dự tuyển vào trường chia 3 đợt: Đợt 1 ngày 10/1/2026-15/3/2026; Đợt 2 ngày 10/1-7/4/2026; Đợt 3 ngày 10/1-15/4/2026.