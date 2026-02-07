Diễn viên “Phía trước là bầu trời” muốn hợp tác miễn phí với ĐH trong nước

Rào cản trong thu hút nhân tài là gì?

Tại buổi gặp mặt các nhà khoa học từ nước ngoài trở về tại Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) chiều 6/2, GS Nguyễn Thành Vinh cho hay, cơ chế đã mở, chính sách đã có, vì sao chúng ta không thu hút được nhân tài? Rào cản ở đây là gì?

“Tôi không hiểu lắm về cơ chế trong nước nhưng tôi từng đi nhiều nơi thấy rằng, đôi khi chỉ mới gặp nhau, trao đổi một bức thư điện tử, việc hợp tác đã có thể tiến hành.

Thế nhưng tại sao Việt Nam không làm được điều đó? Tôi cho rằng, có lẽ chúng ta còn thiếu sự tin tưởng, thiếu sự cởi mở, mạnh dạn. Nếu chúng ta đặt vấn đề, đưa ra danh sách những việc kiều bào có thể giúp cho đất nước, tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn nữa”, ông Vinh nói.

GS Nguyễn Thành Vinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội chiều 6/2 (Ảnh: Duy Thành).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc sắp tới, ông có định trở về Việt Nam để hợp tác với trường đại học nào không?

GS Nguyễn Thành Vinh cho hay, đây cũng là mục đích chủ yếu của chuyến đi về nước lần này.

“Thậm chí không chỉ lần này, tôi đã về nước nhiều lần, từng gặp gỡ nhiều người ở các viện, các trường để tìm kiếm cơ hội hợp tác, thậm chí hợp tác miễn phí.

Tôi sẵn sàng cống hiến sức lực, kinh nghiệm lẫn chuyên môn để làm việc với các trường, các viện ở trong nước. Nhưng hiện vẫn chưa có sự hợp tác nào cụ thể", ông chia sẻ.

Về câu hỏi: “Nếu ĐH Bách khoa có lời mời, ông có sẵn sàng về nước để hợp tác”? GS Nguyễn Thành Vinh khẳng định: “Hiện tôi chưa nhận được lời mời nào. Tôi hy vọng mọi việc sẽ từ từ thay đổi. Ít nhất hiện nay, nhà nước đã có thay đổi về mặt chính sách".

Theo ông, hiện rất nhiều nhà khoa học muốn trở về cống hiến cho đất nước bởi trong họ vẫn còn yêu nước và muốn đóng góp cho Việt Nam.

"Chúng tôi sẵn sàng bắt tay vào làm ngay và có thể khẳng định, yếu tố tiên quyết không phải ở mức lương. Thậm chí chúng tôi có thể triển khai miễn phí.

Điều quan trọng là các đơn vị phải có thiện chí và khả năng triển khai thực tế nhanh chóng”, ông Vinh chia sẻ.

Thành Vinh trong phim "Phía trước là bầu trời" năm 2001 (Ảnh: VTV).

Đóng phim chỉ là cuộc “dạo chơi”

Nguyễn Thành Vinh từng là Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu. Nam sinh từng gây tiếng vang trong nước với vai Nam trong phim truyền hình "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Nhân vật Nam trong phim là một sinh viên hiền lành, thư sinh, trắng trẻo. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đánh giá Thành Vinh là lựa chọn phù hợp cho vai Nam.

Sau nhiều năm, những trích đoạn diễn xuất của Nguyễn Thành Vinh trong "Phía trước là bầu trời" vẫn nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Dân trí, GS Nguyễn Thành Vinh cho rằng, việc đóng phim chỉ là cuộc dạo chơi. Ông không định tiếp tục thử sức ở lĩnh vực này bởi mỗi người có thế mạnh nhất định và cần thực hiện tốt thế mạnh ấy.

Năm 2010, nhờ thành tích học tập xuất sắc, Vinh được đặc cách làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong lĩnh vực Hóa học.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Australia, Thành Vinh làm việc về xúc tác hữu cơ tại Viện Hóa học hữu cơ RWTH Aachen (Đức).

Năm 2013, anh đảm nhận vị trí giảng viên trường Hóa học tại Đại học Curtin (Perth, Australia).

Năm 2018, Thành Vinh trở thành giảng viên cao cấp. Năm 2019, chàng trai nhận được học bổng của Chính phủ Australia dành cho các nhà nghiên cứu xuất sắc.

Thành Vinh từng là Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu (Ảnh: VTV).

Đặc biệt hơn, vào năm 2021, Nguyễn Thành Vinh lại gây bất ngờ với thành tích đáng nể khi được phong hàm PGS khi mới 39 tuổi.

GS Nguyễn Thành Vinh được nhật báo The Australian vinh danh vào cuối tháng 11/2025 trong ấn phẩm 2026 Research Magazine là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn các công trình khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong vòng 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Theo giới thiệu trên bảng xếp hạng, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu.

Hiện, ông là GS tại trường đại học nằm trong top 20 thế giới theo QS 2026. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.

Nguyễn Thành Vinh từng giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi.