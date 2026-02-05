Đề xuất bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ hiệu trưởng, Bộ GD&ĐT nói gì?

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định “Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp”.

Đây là nội dung đang được thực hiện tại các nhà trường trong thời gian qua.

Gửi ý kiến tới dự thảo Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, một số đơn vị đề nghị bỏ quy định “Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp”.

Góp ý về nội dung này, Sở GD&ĐT Vĩnh Long đề nghị bỏ hẳn quy định giới hạn nhiệm kỳ; đồng thời kiến nghị bổ sung hướng dẫn cho trường hợp các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng chung luồng ý kiến về quản trị nhân sự, Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho rằng cần bổ sung quy định số lượng phó hiệu trưởng theo hạng trường và số người làm việc là viên chức của đơn vị.

Trước những kiến nghị từ thực tế địa phương, cơ quan soạn thảo của Bộ GD&ĐT giữ quan điểm bảo lưu quy định hiệu trưởng không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một trường công lập. Cơ quan soạn thảo lý giải quy định này nhằm đổi mới quản trị.

Giải thích về việc không đưa con số cụ thể số lượng Phó Hiệu trưởng vào Điều lệ, Bộ GD&ĐT cho biết việc không quy định cụ thể số lượng phó hiệu trưởng trong điều lệ để bảo đảm thống nhất với quy định của Chính phủ về quản lý biên chế.

Ngoài ra, với một số ý kiến cụ thể về chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Bộ cho biết sẽ thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, không quy định chi tiết trong Điều lệ.

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường phổ thông là 5 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định.