Mơ ước được vào trường y, mẹ hai con vừa kinh doanh vừa học lại lớp 10

Trong lớp 10A1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1, TPHCM, giữa những cô cậu học trò sinh năm 2009, 2010, xuất hiện một nữ sinh “đặc biệt” - Phạm Thúy Kiều Hương (28 tuổi).

Đều đặn 7h30 mỗi ngày, Hương bắt đầu ngày mới với vai trò lớp trưởng, cùng tham gia học tập với những học sinh nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Nhưng khi tiếng trống tan trường vang lên, nữ sinh 9X này lại vội vã trở về nhà, “thoát vai” học trò để trở thành bà chủ cửa hàng kinh doanh mắt kính trực tuyến, tiếp tục cuộc sống mưu sinh vốn có.

“Hồi hộp” và “sợ hãi” là cảm xúc Phạm Thúy Kiều Hương chia sẻ trong ngày đầu trở lại trường sau nhiều năm gián đoạn. Bước vào lớp học, nữ sinh 27 tuổi bộc bạch bản thân từng lo ngại ánh nhìn từ bạn bè, sự chênh lệch tuổi tác và áp lực không theo kịp chương trình sau một thập kỷ bỏ học.

Mỗi buổi học, Hương đều tự xem bài trước tại nhà và ghi chú kỹ càng khi đến lớp. (Ảnh: NVCC)

Quyết định học lại sau 10 năm gián đoạn của nữ sinh 27 tuổi xuất phát từ những biến cố cuộc sống và nhận thức rõ giới hạn của bản thân khi thiếu bằng cấp, tri thức.

Từng bỏ học giữa chừng khi đang học lớp 11, Hương tin rằng có thể kiếm sống mà không cần học vấn. Tuy nhiên, biến cố gia đình vỡ nợ năm 2019, những năm tháng mưu sinh vất vả bằng nhiều nghề như sửa xe, bán chè, phục vụ quán cà phê, bán mắt kính... và cảm giác bế tắc trong công việc khiến cô nhận ra nếu không học tập bài bản, cô khó có thể phát triển sự nghiệp lâu dài.

“Đó là lúc tôi bất lực nhất. Tôi và mẹ phải đi xin từng hộp cơm từ thiện hoặc ăn cơm chay 10 nghìn đồng để sống qua ngày và tiết kiệm hết mức có thể. Cái nghèo và sự thiếu hụt tri thức khiến tôi nhận ra nếu không học, mình mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này”, Hương nói.

Từ công việc kinh doanh mắt kính, Hương dần hình thành đam mê với ngành khúc xạ nhãn khoa và quyết định quay lại trường để theo đuổi con đường học tập chính quy.

Hương chia sẻ khác biệt về độ tuổi và tư duy từng gây khó khăn cho cô khi làm việc nhóm cùng bạn học (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, quyết định học lại của Hương đối diện với nhiều khó khăn và lời can ngăn từ bạn bè, người quen. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ước muốn của mình.

“Khi đã quyết định, tôi sẽ không còn bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi điều mình muốn đến cùng”, Hương nói.

Bên cạnh đó, động lực của Hương còn là vì hai con nhỏ. “Chỉ khi thế hệ trước được nâng cấp thì thế hệ sau mới có thể sống tự do”, Hương tâm niệm. Cô đi học không chỉ để đổi đời mình, mà để làm gương, để sau này các con cô có một bệ phóng tốt hơn.

Với Kiều Hương, việc học lại lớp 10 ở tuổi U30 không phải là sự muộn màng, mà là một cơ hội.

“Ở tuổi này, tôi biết mình học vì điều gì. Tôi thật sự biết ơn vì có cơ hội được học lại, được ngày ngày tiếp nhận thêm con chữ, được sống hết mình trên hành trình thanh xuân này”, Hương bộc bạch.

Hương cho biết mẹ là người đầu tiên cô chia sẻ quyết định học lại. (Ảnh: NVCC)

Sắp tới, Hương đặt mục tiêu thi khối B vào ngành Khúc xạ nhãn khoa (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), dù biết sẽ rất khó khăn và thử thách.

“Cô chủ nhiệm của tôi khẳng định trong lớp học này không có ranh giới tuổi tác, ai cũng là học trò và đều được tôn trọng, dạy dỗ công bằng như nhau.

Chính sự thấu hiểu và tinh tế ấy đã giúp tôi rũ bỏ cảm giác lạc lõng, tin rằng mình không hề đơn độc trên hành trình đặc biệt này”, Hương chia sẻ.

Như Ý