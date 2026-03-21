Đối tượng nào được đăng ký thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng?

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng có tên viết tắt là QDA. Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự, kỳ thi năm 2026 chỉ dành cho đối tượng đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp lớp 12; đã tham gia sơ tuyển, được Ban Tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng phải đáp ứng yêu cầu chung về độ tuổi tuyển sinh. Thí sinh ngoài quân đội cần có năm sinh từ 2005 đến 2008. Thí sinh là quân nhân tại ngũ, xuất ngũ hay đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự cần có năm sinh từ 2003 đến 2008.

Chiến sỹ tác chiến không gian mạng diễu hành tại sự kiện A80 (Ảnh: Bảo Quyên).

Về thủ tục dự thi, thí sinh cần đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 20/4 đến ngày 10/5.

Kỳ thi QDA được tổ chức hoàn toàn trên máy tính. Năm 2026 chỉ có một đợt duy nhất diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6. Ba địa điểm tổ chức là Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội - khu vực miền Bắc), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hoà - khu vực miền Trung) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai - khu vực miền Nam).

Cấu trúc bài thi gồm có 3 phần, trong đó 2 phần bắt buộc là Toán và Văn học, phần tự chọn là Khoa học hoặc tiếng Anh. Với phần Khoa học, thí sinh được chọn một trong ba tổ hợp môn gồm: Lý - Hoá, Hoá - Sinh, Lý - Sinh và Sử - Địa.

Tổng điểm toàn bài thi là 150, tương ứng với 50 điểm mỗi phần. Điểm được tính trên mỗi câu đúng. Câu sai hoặc không làm không bị trừ điểm.