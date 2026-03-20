Chi tiết chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển vào 8 trường Công an năm 2026

Theo đó, tổng chỉ tiêu vào 8 trường, học viện Công an nhân dân năm 2026 là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân lấy nhiều nhất với 500 chỉ tiêu, bao gồm 100 chỉ tiêu hợp tác đào tạo với Đại học Bách khoa Hà Nội. Học viện Quốc tế lấy ít nhất với 50 chỉ tiêu trên toàn quốc, trong đó ngành Ngôn ngữ Anh lấy 30 chỉ tiêu, ngành Ngôn ngữ Trung lấy 20 chỉ tiêu.

Chi tiết chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển vào 8 trường, học viên Công an nhân dân năm 2026 như sau:

Tại kỳ tuyển sinh đại học năm nay, Bộ Công an duy trì ổn định 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá của Bộ Công an, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đáng chú ý, Bộ Công an bỏ tuyển thẳng thí sinh đạt giải tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, đồng thời nới rộng nới rộng đối tượng tuyển thẳng là học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia các môn văn hoá, chấp nhận cả thí sinh đạt giải nhì và giải ba.