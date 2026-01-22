Đình chỉ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn

Tối 21/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non có hành vi tát trẻ nhỏ tại khu vực sân chơi. Sự việc này đã được một phụ huynh phát hiện trên camera và ghi lại rồi phản ánh lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bất bình.

Hình ảnh camera ghi lại cô giáo có hành vi tát vào mặt trẻ (Ảnh: Cắt từ video).

Sự việc trên xảy ra tại Trường Mầm non Sunflower, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo của nhà trường, vào 9h20 ngày 21/1, trong giờ hoạt động ngoài trời tại sảnh A đã xảy ra sự việc liên quan đến hành vi chưa chuẩn mực trong ứng xử sư phạm của một giáo viên đối với trẻ.

Cụ thể, trong giờ hoạt động nhận biết một vài trẻ trong lớp có hành động nghịch ngợm, leo trèo lên bàn. Do bức xúc vì các trẻ có hành vi mất an toàn, cô N.T.B. (giáo viên chủ nhiệm lớp Chích Bông), sau giờ dạy đã gọi 4 bạn nhỏ vào ngôi nhà đồ chơi để nhắc nhở.

Cũng theo báo cáo, do cô N.T.B. mất bình tĩnh, nên đã tác động vào má, chân 4 bé.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, nhà trường đã tổ chức họp và quyết định đình chỉ công tác đối với giáo viên N.T.B. Đồng thời khẳng định sẽ không bao che, dung túng cho hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và coi đây là bài học để nhà trường rút kinh nghiệm, cũng như rà soát lại công tác quản lý, giám sát đội ngũ giáo viên.

Nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh với lớp Chích Bông trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc của phụ huynh một cách minh bạch, thẳng thắn.