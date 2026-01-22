Vụ trần thạch cao sập xuống trẻ tại trường: Chưa thống nhất bồi thường

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại Trường Mầm non Song Phan (phường Vinh Phú, Nghệ An) khi trần thạch cao bất ngờ đổ sập trong giờ ngủ trưa, khiến một bé gái bị thương nặng.

Theo chị Bá Thị Khánh Linh, mẹ bé H.N.K.V., sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 31/10/2025. Một mảng trần thạch cao lớn đã rơi xuống khu vực giường ngủ, đè trúng 3 bé, trong đó con chị Linh là trường hợp bị thương nặng nhất.

Hiện trường vụ sập trần thạch cao ở Trường Mầm non Song Phan, Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị Linh cho biết, tấm trần thạch cao có kích thước lớn, cần đến 2 người lớn mới có thể nâng lên để giải cứu cháu bé. Ngay sau tai nạn, các cháu được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện, bé gái được chẩn đoán chấn động não, nghi chấn thương sọ não, tổn thương xương sườn và đa chấn thương vùng mặt. Do cần thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tổn thương não, cháu phải chờ nhiều giờ trước khi được can thiệp khâu vết thương.

Vụ sập trần thạch cao khiến cháu V., con chị Linh, bị rách vùng mặt và chấn thương (Ảnh: Khánh Linh).

Gia đình cho biết, bé phải khâu 2 lớp với gần 30 mũi, các vết thương sâu và dài, tập trung ở vùng thái dương, má phải, mí mắt và phía sau tai.

Sau 11 ngày được điều trị nội trú, cháu xuất viện và tiếp tục tái khám, thăm khám chuyên sâu. Theo tư vấn của bác sĩ, các vết sẹo vùng mặt và mí mắt có nguy cơ ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài, cần theo dõi trong quá trình phát triển và chỉ có thể can thiệp khi trẻ đủ độ tuổi. Ngoài ra, cháu bé cũng cần theo dõi phản ứng với stress cấp sau sang chấn.

Gia đình phản ánh, sau khi cháu xuất viện, nhà trường không còn chủ động liên hệ thăm hỏi, không phối hợp trong các lần tái khám và chưa thống nhất phương án hỗ trợ lâu dài đối với những di chứng để lại. Dù đại diện nhà trường từng trực tiếp đi cùng trong một buổi thăm khám.

Bà Ngô Thu Hương, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin, chỉ đạo địa phương và các bên liên quan phối hợp làm rõ vụ việc, hướng tới giải quyết dứt điểm theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cũng cho biết địa phương đã chủ động làm việc với nhà trường, phụ huynh để nắm tình hình, kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo theo thẩm quyền.

Cháu V. được các bác sĩ điều trị nhiều vết thương sau tai nạn tại trường học (Ảnh: Khánh Linh).

Đại diện Trường Mầm non Song Phan đã có phản hồi về nguyên nhân sự việc, công tác khắc phục cũng như những vướng mắc trong quá trình thỏa thuận bồi thường với gia đình học sinh.

Theo vị lãnh đạo nhà trường, nguyên nhân dẫn đến sự cố do thời điểm đó mưa bão kéo dài, gây tình trạng tốc mái, khiến trần thạch cao bị ẩm, giảm độ bám và rơi xuống trong lớp học, làm cháu bé bị rách vùng mặt.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã triển khai các biện pháp khắc phục. Về y tế, phía trường cho biết đã chi trả toàn bộ chi phí viện phí trong quá trình điều trị, phối hợp đưa cháu đi thăm khám tổng quát và kiểm tra tâm lý. Theo phía nhà trường, kết quả kiểm tra sức khỏe của cháu hiện nằm trong ngưỡng an toàn.

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã sửa chữa, thay mới trần thạch cao tại tất cả các phòng học nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ.

Liên quan đến việc thỏa thuận bồi thường, đại diện nhà trường cho biết hai bên chưa tìm được tiếng nói chung do chênh lệch lớn về mức hỗ trợ. Theo vị này, phía gia đình ban đầu đề nghị mức bồi thường 150 triệu đồng.

Phía trường cho rằng vết sẹo nhỏ, chưa có chỉ định y khoa xác định thương tật nghiêm trọng. Nhà trường đề xuất hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để gia đình chăm sóc, dưỡng sức cho cháu, song phương án này chưa nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh.