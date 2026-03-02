ĐH Quốc gia Hà Nội có người điều hành mới, sinh năm 1976

Theo quyết định số 357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) điều hành hoạt động của nhà trường cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh này theo quy định.

Nhiệm vụ này được giao cho PGS.TS Nguyễn Hiệu bởi trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 356/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Thường trực, ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: VNU).

PGS.TS Nguyễn Hiệu sinh ngày 13/3/1976 tại tỉnh Hà Nam (cũ).

Năm 2021, ông được bổ nhiệm là Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, phụ trách các lĩnh vực: Hành chính; kế hoạch; tài chính; cơ sở vật chất; các dự án đầu tư xây dựng, phát triển; xuất bản và một số nhiệm vụ khác.

Ông Hiệu cũng được giao phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐH Quốc gia; Ban Tài chính và Đầu tư; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Luật; Trường Đại học Y Dược; Trường Quản trị và Kinh doanh; Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật; Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội; Ban Quản lý dự án; Ban Quản lý Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐH Quốc gia Hà Nội”.

Ông tốt nghiệp cử nhân Địa lý năm 1996, Thạc sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2002, Tiến sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2011.

PGS.TS Nguyễn Hiệu từng đảm nhiệm các chức danh, chức vụ quản lý quan trọng trong ĐH Quốc gia Hà Nội như: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Địa mạo - Địa lý và Môi trường biển, Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐH Quốc gia; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐH Quốc gia, kiêm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Ngoài PGS.TS Nguyễn Hiệu, ĐH Quốc gia Hà Nội hiện có 3 Phó Giám đốc gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn và PGS.TS Đào Thanh Trường.