Đề xuất cho Hà Nội được mở trường chuyên từ cấp 2

Theo tài liệu thẩm định dự án Luật Thủ đô sửa đổi, Hà Nội sẽ đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học và trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên.

Các cơ sở này phải bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, cùng đội ngũ giáo viên đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của học sinh.

So với Luật Thủ đô năm 2024, dự thảo quy định mới bổ sung đối tượng “trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên”. Hà Nội cho rằng, nội dung này nhằm định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô và cả nước.

Trong khi đó, theo Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2025, trường chuyên chỉ được tổ chức ở cấp trung học phổ thông.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Dự thảo cũng quy định UBND thành phố được ban hành chương trình giáo dục riêng áp dụng tại các trường chuyên, cơ sở giáo dục chất lượng cao và cơ sở thực hiện liên kết giáo dục của Hà Nội.

Quy định này kế thừa nội dung tại Luật Thủ đô 2024 về thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số nội dung giáo dục, nhưng được thể hiện theo nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục quốc dân.

Về cơ chế tổ chức và chính sách, HĐND thành phố được giao quy định mô hình, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao và cơ sở thực hiện liên kết giáo dục.

HĐND thành phố cũng được quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Đây là cơ sở pháp lý để thành phố chủ động đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu UBND thành phố Hà Nội có thẩm quyền điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bảo đảm yêu cầu của chương trình khung quốc gia; quy định tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình và dịch vụ giáo dục chất lượng cao; đồng thời quy định trình tự, thủ tục thành lập, hoạt động đối với các cơ sở đào tạo liên quan.