Đề xuất cấm đặt tên trường trung học nghề có cụm từ “phổ thông”, “cơ sở”

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về việc đặt tên, đổi tên của trường trung học nghề, Bộ đề xuất không sử dụng cụm từ “phổ thông”, “cơ sở”. Trường trung học nghề được sử dụng các tên gọi khác nhau để phục vụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh, gắn với nhóm ngành hoặc nghề đào tạo.

Sinh viên đăng ký nhập học tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội (Ảnh: CĐ Cơ điện Hà Nội).

Tuy nhiên, các trường phải bảo đảm không thay đổi tên gọi chính thức ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; không gây hiểu lầm là cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng tên gọi thể hiện thứ hạng, đẳng cấp không được công nhận theo quy định của pháp luật…

Tên gọi khác của trường trung học nghề có thể bao gồm tên theo nghề hoặc nhóm nghề đào tạo; tên truyền thông hoặc tên viết tắt; tên giao dịch quốc tế tương ứng.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến quy định về tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải phản ánh đúng loại hình, lĩnh vực hoạt động và không gây nhầm lẫn về chất lượng, vị thế, danh hiệu, thứ hạng, loại hình đào tạo, không được trùng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Việc đặt tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu, cụm từ vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên cũng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu, chữ viết tắt trùng hoặc tương tự hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Tên tiếng Việt của cơ sở giáo dục nghề nghiệp không sử dụng từ, cụm từ “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”; “Hồ Chí Minh”; không sử dụng từ, cụm từ thể hiện ngôn ngữ nước ngoài, trừ trường hợp cụm từ gắn với tên khu vực, quốc tế, quốc gia nước ngoài.

Tên khu vực, quốc tế, quốc gia nước ngoài phải gắn với hiệp định hợp tác cấp quốc gia hoặc chương trình hợp tác hoặc chương trình liên kết đào tạo với trường của quốc gia nước ngoài.

Tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài phải đảm bảo đúng cấu trúc, phải sử dụng các thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế, không dịch tên cá nhân, không làm tăng chất lượng, danh hiệu, thứ hạng và không gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải được công bố công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp.