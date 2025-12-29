Bộ GD&ĐT vừa tổng kết 10 kết quả tiêu biểu của ngành giáo dục năm 2025, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số. Đáng chú ý nhất là nhiều chính sách lần đầu được triển khai, như hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên giới hay số hóa hơn 10 triệu học bạ, tạo nền tảng cho những thay đổi dài hạn của ngành.

Nghị quyết 71: Giáo dục được xác định là “nhân tố quyết định tương lai dân tộc”

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là lần đầu tiên trong một nghị quyết của Đảng, giáo dục được xác định là nhân tố quyết định tương lai dân tộc, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho “nguyên khí quốc gia”, là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt trong nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: Thành Đông).

Hàng loạt quyết sách lớn thể hiện sự ưu tiên đặc biệt cho giáo dục

Cùng với Nghị quyết 71, năm 2025 ghi nhận nhiều chủ trương có tác động trực tiếp đến người học và hệ thống giáo dục, như miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập; chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa giáo dục giai đoạn 2026-2035; đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó hoàn thành 100 trường trước năm học mới 2026-2027.

Đáng chú ý, chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS vùng biên giới được xác định là định hướng lâu dài, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất.

Năm kỷ lục về hoàn thiện thể chế giáo dục

Năm 2025 được đánh giá là năm có khối lượng văn bản pháp luật về giáo dục lớn nhất từ trước đến nay, với 99 luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành hoặc trình ban hành.

Lần đầu tiên trong một năm, Quốc hội thông qua 4 luật quan trọng của ngành giáo dục, bao gồm Luật Nhà giáo và các luật sửa đổi về giáo dục phổ thông, đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó là 4 nghị quyết mang tính nền tảng, tạo khung pháp lý đồng bộ cho quá trình đổi mới và hiện đại hóa giáo dục gồm: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT mở ra giai đoạn phát triển mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đứng trước yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực. Đại hội được kỳ vọng tạo ra động lực chính trị và định hướng chiến lược mới cho toàn ngành trong giai đoạn tới.

Dấu ấn 80 năm truyền thống ngành Giáo dục

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục tổ chức cùng lễ khai giảng năm học mới 5/9 trở thành sự kiện đặc biệt khi kết nối gần 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Lần đầu tiên, học sinh - sinh viên trên toàn Việt Nam cùng nghe tiếng trống trường, mở đầu năm học mới nhiều kỳ vọng.

Tinh gọn bộ máy, thích ứng mô hình chính quyền hai cấp

Năm 2025, Bộ GD&ĐT hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng thời tiếp nhận quản lý giáo dục nghề nghiệp. Công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, với gần một nửa nhiệm vụ được giao về địa phương, tạo điều kiện tăng tính chủ động và linh hoạt trong quản lý giáo dục.

Hoàn tất đổi mới chương trình phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều điểm mới

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành trọn vẹn chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12. Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần đầu tiên tổ chức cho học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điều chỉnh nhằm giảm áp lực, tăng công bằng và bảo mật.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kỳ thi có hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia, được tổ chức trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp, chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện. Việc tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng công tác chấm thi, công bố kết quả thi thực hiện với chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, Thủ tướng đánh giá Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tính chuyên nghiệp.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kĩ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

Đoàn Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế 2025 (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Giáo dục đại học bứt phá, gia tăng hiện diện trên bản đồ quốc tế

Năm 2025, lần đầu tiên 16 trường đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM, công nghệ chiến lược tăng mạnh, trong khi điểm chuẩn sư phạm và khoa học kỹ thuật cho thấy sức hút quay trở lại của các ngành đào tạo then chốt.

Tỉ lệ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đạt trên 35%, cùng với các chỉ số về công bố khoa học, phát triển công nghệ gia tăng trong hệ thống đại học kéo theo số lượng công bố khoa học quốc tế tăng vượt trội so với các giai đoạn trước.

Hợp tác giữa nhà trường - nhà nước - doanh nghiệp được đẩy mạnh, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo và khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Chuyển đổi số và tiếng Anh trở thành trụ cột mới của giáo dục

Ngành giáo dục ghi nhận bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số với hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được cấp văn bằng số. Bộ cũng đã hoàn thiện quy trình số hóa văn bằng, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VneID. Người học có thể tra cứu được thông tin học bạ và văn bằng trên VneID.

Cùng với đó, Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035 được ban hành, mở ra kỳ vọng nâng cao năng lực hội nhập cho thế hệ trẻ. Các nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu được thí điểm, đặt nền móng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.